Mosca sotto la neve, bufera improvvisa imbianca la Piazza Rossa: caos nei trasporti | FOTO e VIDEO

Una bufera di neve ha colpito Mosca nella giornata di domenica, ricoprendo Piazza Rossa con uno strato di neve spesso fino a 10 centimetri. L’ondata di maltempo arriva dopo un inverno insolitamente mite nella capitale russa. Secondo i meteorologi, l’intera media mensile delle nevicate è attesa tra domenica e lunedì, mentre i fiocchi bianchi hanno già sepolto le prime fioriture primaverili, simbolo di una stagione che sembrava ormai iniziata.

Le temperature sono crollate rapidamente sotto lo zero, sorprendendo cittadini e turisti. Le autorità del trasporto nell’area metropolitana di Mosca hanno lanciato un allarme agli automobilisti: chi ha già rimosso le gomme invernali è stato caldamente invitato a non mettersi alla guida. In Russia, l’uso di pneumatici da neve è obbligatorio durante l’inverno, ma il cambio stagionale potrebbe ora trasformarsi in un rischio per la sicurezza stradale.

