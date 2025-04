La mossa di Mercedes: auto ‘intelligenti’ dotate di supercomputer

MeteoWeb

La casa automobilistica tedesca Mercedes punta a rafforzare la sua posizione nel mercato cinese con più infotainment e nuovi prodotti nei suoi veicoli, ha affermato oggi a Shanghai il Ceo Ola Källenius. “Presenteremo le auto più efficienti e intelligenti che abbiamo mai costruito”, ha affermato Ola Källenius, che ha utilizzato il termine “supercomputer su ruote”. La Cina è il mercato più importante per Mercedes ed è fondamentale per le innovazioni tecniche, ha spiegato Källenius. Durante l’incontro con il presidente Xi Jinping, leader del Partito comunista cinese, ha sottolineato che la Cina e la Mercedes condividono una “profonda amicizia”. Mercedes sta inoltre collaborando con ByteDance, l’azienda dietro l’app di social media TikTok, per integrare il suo modello di intelligenza artificiale nelle auto Mercedes in Cina, ha spiegato Källenius. Alla vigilia dell’apertura del Salone dell’auto di Shanghai, che inizia questo mercoledì, Mercedes ha presentato una versione del modello elettrico Cla pensata appositamente per il mercato cinese, con un’autonomia di oltre 860 chilometri. Ha anche esposto una versione non destinata alla vendita al dettaglio di un furgone, il Vision V.

I dettagli

Mercedes-Benz ha segnalato un calo delle vendite di automobili nel primo trimestre dell’anno. Da gennaio a marzo sono state vendute 529.200 auto e furgoni, il 7% in meno rispetto allo stesso periodo del 2024. Secondo l’azienda, le vendite di automobili sono state influenzate dai cambiamenti di modello nel segmento economico, soprattutto in Germania, dove la Cla è attualmente considerata la speranza della casa automobilistica. Sebbene Mercedes abbia venduto più di un terzo delle sue auto in Cina, ovvero 152.800 veicoli, i risultati sono considerati deboli per il gigante asiatico. All’inizio dell’anno le vendite sono diminuite del 10%. In questo importante mercato, la casa automobilistica tedesca si trova ora ad affrontare una forte concorrenza da parte dei produttori nazionali, che la stanno superando nel settore delle auto elettriche.

