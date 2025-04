MUSE insieme al Governo del Paraíba per promuovere la ricerca e l’innovazione scientifica

MeteoWeb

Il MUSE ha firmato un Memorandum d’Intesa con il Governo del Paraíba, nel nord-est del Brasile, attraverso la propria Segreteria Statale per la Scienza, Tecnologia, Innovazione e Istruzione Superiore (Secties) al fine di collaborare alla realizzazione di nuovo complesso scientifico nella regione del Sertão. L’accordo concretizza la proficua collaborazione del MUSE con la rete di rappresentanza diplomatica italiana, e nello specifico con la nostra ambasciata Brasilia, nella cooperazione scientifica e tecnologica tra Brasile e Italia.

La collaborazione è stata oggetto di discussione durante il I Congresso Internazionale di Paleontologia della Paraíba, tenutosi a Sousa dal 21 al 23 marzo, e fa parte del programma “Paraíba sem Fronteiras”, che mira all’internazionalizzazione della scienza, della tecnologia, dell’innovazione e dell’istruzione superiore nello stato brasiliano. L’accordo, sottoscritto dal segretario della Secties, Claudio Furtado, e dal direttore MUSE Massimo Bernardi in rappresentanza del presidente Stefano Bruno Galli, prevede iniziative congiunte nelle aree della formazione museale, della ricerca scientifica, dell’innovazione tecnologica e del public engagement.

I dettagli

Il segretario Claudio Furtado ha sottolineato che “la partnership con il MUSE rafforza la cooperazione scientifica tra Paraíba e Italia, consentendo lo scambio di personale specializzato in ricerca, la condivisione di esperienze con istituzioni di prestigio nel campo della paleontologia e archeologia. Questo accordo permetterà alle professioniste/i di accedere ai più rilevanti musei scientifici, generando un impatto significativo sul Complesso Scientifico del Sertão e ampliando la collaborazione accademica e culturale tra i due Paesi”. Il Complesso Scientifico del Sertão include il Monumento della Valle dei Dinosauri a Sousa, il Museo di Archeologia della Paraíba a Cajazeiras, la Città dell’Astronomia a Carrapateira e il Radiotelescopio BINGO ad Aguiar.

Il direttore Massimo Bernardi ha evidenziato le somiglianze tra la strategia MUSE e il Complesso Scientifico del Sertão, affermando che “entrambe le iniziative culturali hanno diffusione fisica e strategie di condivisione di un metodo per lo studio e la valorizzazione del territorio a scala regionale con prospettiva nazionale. In entrambi i progetti, inoltre, il patrimonio naturale, e paleontologico in particolare, sono al centro delle strategie culturali rendendo particolarmente interessante la condivisione di buone pratiche e lo scambio di personale a fini formativi e di sviluppo di una strategia comune”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.