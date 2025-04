Il Museo di Scienze Naturali di Torino celebra l’Earth Day: arte, legalità e musica per la Terra

MeteoWeb

Il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino si unisce alle celebrazioni internazionali per l’Earth Day, la Giornata della Terra, con un evento speciale in programma mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 18.00. Una serata a ingresso libero, pensata per coinvolgere cittadini, famiglie, appassionati di natura e studenti in un viaggio che unisce scienza, arte, legalità ambientale e musica. Tre i momenti cardine dell’iniziativa: la presentazione di un volume d’arte naturalistica, un incontro con i Carabinieri Forestali sul contrasto agli ecoreati e un concerto dedicato alla Terra dalla voce inconfondibile di Olga, artista originaria del Madagascar.

“Eventi come questo rappresentano un’opportunità preziosa per avvicinare i cittadini ai temi della sostenibilità e della tutela ambientale. La cultura ha un ruolo fondamentale nel costruire consapevolezza e senso di responsabilità collettiva. Ringrazio il Museo Regionale di Scienze Naturali per il costante impegno nella divulgazione e nella valorizzazione del nostro patrimonio naturalistico”, dichiara Marina Chiarelli, assessore alla Cultura della Regione Piemonte.

“Il Museo Regionale di Scienze Naturali è un luogo dove la scienza incontra la società, dove si promuove la conoscenza e si coltiva la consapevolezza ambientale – sottolinea Marco Fino, direttore del Museo Regionale di Scienze Naturali -. Attraverso mostre, incontri, pubblicazioni ed eventi come questo, vogliamo offrire al pubblico strumento per comprendere il mondo naturale e l’urgenza della sua tutela. È anche così che costruiamo un dialogo continuo tra cultura, scienza e cittadinanza”.

I dettagli

Ad aprire la serata sarà la presentazione del libro “Il Meraviglioso Mondo Naturale di Guido Bertoni”, una raccolta di tavole a tempera e acquerello realizzate da Guido Bertoni nel corso della sua lunga carriera e recentemente donate al museo. Il volume, pubblicato nel 2024 dal Centro Stampa della Regione Piemonte, è una celebrazione della biodiversità, dei paesaggi e dei dettagli che compongono il nostro mondo naturale.

Alle ore 18.30 prenderà la parola un rappresentante dei Carabinieri Forestali per un intervento dal titolo “Earth Day. A protezione della Terra… a tutela dei suoi diritti” dedicato al ruolo della legalità nella difesa dell’ambiente. Durante l’incontro verranno presentati i dati più recenti sui reati ambientali – tratti dal Rapporto Ecomafia 2024 – che documentano una crescita preoccupante del crimine ecologico in Italia: nel 2023 sono stati registrati 35.487 reati ambientali, con un incremento del 15,6% rispetto all’anno precedente.

I Forestali illustreranno anche alcune delle più significative operazioni di contrasto agli illeciti ambientali, sottolineando l’importanza della prevenzione e della sensibilizzazione. Reati come l’abbandono illecito di rifiuti, l’inquinamento delle acque, il disboscamento e la distruzione degli ecosistemi sono infatti spesso irreversibili, e i loro effetti si ripercuotono sulla salute e sul futuro delle comunità.

A chiudere la serata, alle ore 19.30, sarà il “Concerto per la Terra” della cantante Olga del Madagascar. Un viaggio musicale che attraversa le sonorità tradizionali dell’Oceano Indiano, intrecciandole con ritmi moderni e parole dedicate alla bellezza e alla fragilità del nostro pianeta.

Olga, artista profondamente legata alla sua terra d’origine, ha fatto della sensibilizzazione ambientale una parte integrante del suo percorso artistico. Il Madagascar è una delle isole più ricche di biodiversità al mondo, ma anche una delle più colpite dagli effetti della deforestazione e dei cambiamenti climatici. La sua voce, potente e avvolgente, porterà il pubblico in un’esperienza sensoriale intensa e coinvolgente.

