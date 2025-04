Elon Musk critica i tagli alla NASA da parte di Trump: “preoccupanti”

MeteoWeb

Una nuova crepa si apre nei rapporti fra Donald Trump e Elon Musk. Dopo aver espresso parere contrario sulla politica dei dazi voluta da Trump, Elon Musk critica anche i tagli alla NASA voluti dall’amministrazione. Il piano di ridurre drasticamente il budget per la NASA è definito come “preoccupante” dal miliardario. “Sono a favore della scienza, ma sfortunatamente non posso partecipare alle discussioni sul budget della NASA in quanto SpaceX ha contratti con la NASA”, ha aggiunto Musk.

