Nanni Moretti colpito da infarto: come sta il regista romano

Il regista e attore romano Nanni Moretti, 71 anni, è stato colto da infarto nel tardo pomeriggio di oggi ed è stato sottoposto ad un intervento al San Camillo di Roma. Ora è ricoverato in terapia intensiva cardiologica. Lo scorso ottobre, il regista aveva già fatto ricorso all’assistenza dell’ospedale per un malore. Le sue condizioni sono stabili. È atteso per domani un bollettino medico.

Un altro infarto ad ottobre 2024

Nei primi giorni di ottobre 2024, Nanni Moretti era già stato colpito da un infarto ed era stato ricoverato e poi dimesso dopo i controlli, sempre all’Ospedale San Camillo. Il 3 ottobre dell’anno scorso, dopo pochi giorni, era riapparso al cinema Nuovo Sacher, per presenziare alla proiezione di un film. Il regista era stato ospite lo scorso 23 marzo al Teatro Petruzzelli di Bari dove aveva tenuto una masterclass, dopo la proiezione di Ecce bombo (1978) restaurato, ed era parso sereno e rilassato.

Chi è Nanni Moretti

Nato a Brunico il 19 agosto del 1953, Nanni Moretti è tra i più importanti registi italiani: il suo esordio militante nel 1976 con “Io sono un autarchico”. Da allora ha collezionato una grande quantità di film che hanno segnato la storia del cinema italiano, e anche attraversato la storia politica del Paese. Da “Sogni d’oro”, che debutta alla Mostra di Venezia nel 1981 guadagnando il Leone d’argento, a “La messa è finita” (Orso d’argento a Berlino) e “Palombella rossa” (di nuovo a Venezia, ma fuori concorso), con una corsia privilegiata per il festival di Cannes dove è da sempre osannato, e dove nel 2001 si è guadagnato la Palma d’oro con “La stanza del figlio”. Solo per citare alcuni suoi titoli.

