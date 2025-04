Nasce l’Agenzia Spaziale Africana, 55 paesi uniti per l’innovazione: la reazione dell’ESA

MeteoWeb

L’Agenzia Spaziale Africana riunisce i 55 paesi membri dell’Unione Africana per coordinare e realizzare le ambizioni spaziali dell’Africa. La sua sede è in Egitto, che ha lanciato il primo satellite africano nel 1998. Da allora, 18 paesi africani hanno lanciato altri 63 satelliti e molte nazioni africane hanno implementato i propri programmi spaziali a beneficio della propria popolazione. L’AfSA ha l’obiettivo di sfruttare la scienza e la tecnologia spaziale per lo sviluppo socio-economico dell’Africa, promuovendo la ricerca collaborativa e l’esplorazione pacifica dello spazio. L’inaugurazione dell’AfSA è avvenuta appena prima dell’inizio della conferenza NewSpace Africa di questa settimana, che riunisce agenzie spaziali e aziende spaziali di tutto il mondo per discutere di come l’innovazione spaziale possa contribuire a rafforzare l’economia africana.

Il Direttore Generale dell’ESA, Josef Aschbacher, ha espresso le congratulazioni dell’ESA per l’inaugurazione dell’agenzia, affermando: “l’istituzione dell’Agenzia Spaziale Africana è una vera pietra miliare per il continente e segna un importante passo avanti per la strategia spaziale africana. Lo spazio ha il potere di stimolare innovazione e ispirazione e non vedo l’ora di lavorare insieme a beneficio dei cittadini di entrambi i continenti”.

Intervenendo all’inaugurazione al Cairo, il Direttore dei Servizi Interni dell’ESA, Marco Ferrazzani, ha dichiarato: “l’ESA è orgogliosa di collaborare con questa nuova agenzia spaziale regionale. La collaborazione con l’Africa risale a tre decenni fa e oggi l’ESA gestisce persino un’iniziativa dedicata, EOAFRICA. Con AfSA, questa cooperazione raggiungerà un livello superiore”.

L’ESA ha firmato formalmente un Memorandum d’Intesa con l’AfSA che sosterrà l’attuazione del Programma di Partenariato Spaziale UE-Africa da parte dell’UE, volto a rafforzare i legami tra Europa e Africa e a incoraggiare l’uso delle tecnologie spaziali da parte di operatori pubblici e commerciali. Poiché l’Africa è colpita in modo sproporzionato dai cambiamenti climatici, l’obiettivo specifico è quello di migliorare i sistemi di allerta precoce per eventi meteorologici estremi o difficoltà legate al clima.

In un ulteriore progetto cofinanziato dall’Unione Europea, l’ESA collabora già con il settore spaziale africano all’implementazione di un sistema di potenziamento satellitare per i sistemi di controllo del traffico aereo, che ne migliora la sicurezza. Inoltre, l’ESA è pronta a collaborare ad ulteriori attività bilaterali con l’AfSA.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.