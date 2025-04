La Nave Amerigo Vespucci approda in Calabria: tre tappe tra Crotone, Reggio e Scilla

MeteoWeb

“La nave Amerigo Vespucci, la nave più bella del mondo e la più antica in servizio della Marina Militare, grazie all’impegno del presidente della Regione, Roberto Occhiuto, nell’ambito del suo Tour Mediterraneo, farà ben tre tappe in Calabria”. Il 23 e 24 aprile Nave Amerigo Vespucci ormeggerà presso il porto di Crotone dove la cittadinanza avrà la possibilità di visitare il veliero dalle 13.00 alle 20.00. Il 5, 6 e 7 maggio Nave Amerigo Vespucci sosterà invece presso il porto di Reggio Calabria insieme al Villaggio IN Italia che propone un ricco palinsesto di eventi aperti al pubblico.

La nave a Reggio Calabria sarà aperta al pubblico giorno 5 maggio dalle 12.00 alle 21.00 e il 6 maggio dalle ore 10.00 alle ore 21.00. Giorno 7 maggio il Vespucci sosterà al largo di Scilla per essere ammirata in mare.

L’iniziativa del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci con il Villaggio IN Italia nasce da un’idea del Ministro della Difesa Guido Crosetto, sostenuta dalla Difesa e da 12 Ministeri, per raccontare e condividere l’esperienza internazionale del “Tour Mondiale” che per 20 mesi ha portato in 30 Paesi all’estero la cultura, la storia, l’innovazione, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia e l’industria che fanno dell’Italia un Paese universalmente apprezzato. Il progetto è una produzione in partenariato pubblico-privato di Difesa Servizi spa e Ninetynine.

Le dichiarazioni

“È un motivo di grande orgoglio per la Calabria poter ospitare l’Amerigo Vespucci – afferma il governatore Roberto Occhiuto -, simbolo nel mondo dell’eccellenza italiana, del nostro genio e della nostra storia. Un Veliero straordinario, che tutt’oggi addestra i migliori ufficiali della Marina Militare, una nave impegnata da decenni nella salvaguardia ambientale, per tramandare alle nuove generazioni il rispetto per il nostro pianeta. L’Amerigo Vespucci continua ad essere ovunque una vera e propria Ambasciata italiana itinerante, capace di mostrare il meglio le specificità del nostro Paese. Anche in Calabria porterà la sua fama, la sua bellezza, il suo fascino, la sua storia, e sarà una grande occasione di crescita e di promozione per l’intero nostro territorio”.

