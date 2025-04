Nel cuore del vulcano: il Popocatépetl si mostra in tutta la sua potenza | FOTO

MeteoWeb

Ad aprile 2025, una nuova fotografia dall’alto ha immortalato l’interno del cratere del Popocatépetl, uno dei vulcani più emblematici e sorvegliati del Messico. La visione dell’orlo craterico innevato e della bocca fumante che si apre nel cuore della montagna, a oltre 5.400 metri di quota, conferma l’imponenza e la costante attività di questo colosso naturale.

Il Popocatépetl, il cui nome in lingua nahuatl significa “montagna che fuma“, si erge maestoso a circa 70 chilometri a sud-est della capitale, Città del Messico. Con i suoi 5.465 metri di altezza, rappresenta la seconda vetta più alta del paese dopo il Citlaltépetl (conosciuto anche come Pico de Orizaba). Si tratta di uno stratovulcano imponente, riconoscibile per le sue pendici ripide e simmetriche, ricoperte in prossimità della sommità da ghiacciai perenni che, pur minacciati dai cambiamenti climatici, resistono ancora. Il cratere, di dimensioni comprese tra i 400 e i 600 metri di diametro, è un impressionante teatro naturale di attività geotermica e vulcanica.

La storia del Popocatépetl è strettamente intrecciata con quella dell’uomo e del territorio circostante. A partire dal 1354 sono state documentate almeno 18 eruzioni di rilievo. Alcuni episodi, in tempi recenti, hanno avuto una risonanza significativa. Tra questi spicca l’eruzione del dicembre 2000, di tipo stromboliano, che ha dato origine a spettacolari fontane di lava e a una colonna eruttiva che si è innalzata fino a 8,5 chilometri d’altezza. L’evento è stato considerato uno dei più spettacolari degli ultimi secoli per potenza e visibilità. Soltanto un mese dopo, nel gennaio 2001, nuove esplosioni generarono flussi piroclastici che si estesero fino a sei chilometri dal cratere e colonne a fungo che torreggiarono nel cielo sopra il vulcano. Più recentemente, nel periodo compreso tra il 2020 e il 2023, l’attività si è mantenuta su livelli moderati ma costanti, con continue emissioni di cenere che hanno portato, in diverse occasioni, alla chiusura temporanea dell’aeroporto internazionale Benito Juárez di Città del Messico.

Le autorità messicane, consapevoli della pericolosità del vulcano, hanno stabilito una zona di esclusione con un raggio di 12 chilometri dal cratere, accessibile solo a personale autorizzato per il monitoraggio e le operazioni di sicurezza. Questo cordone serve a proteggere le popolazioni locali dai pericoli legati a improvvise esplosioni, emissioni di gas tossici e, soprattutto, alla formazione di lahar, ovvero colate di fango e detriti che possono generarsi rapidamente in seguito allo scioglimento dei ghiacciai presenti sulla vetta.

Il Popocatépetl, oltre al suo significato geologico e scientifico, ha anche un grande valore culturale e spirituale. Alle sue pendici sorgono numerosi monasteri costruiti nel XVI secolo dagli ordini monastici europei, insediamenti che ancora oggi testimoniano l’incontro tra la cultura indigena e quella coloniale. Questi complessi religiosi sono stati riconosciuti dall’UNESCO come Patrimonio dell’Umanità e costituiscono un importante riferimento per la memoria storica e architettonica del paese.

L’attuale fase di relativa calma non deve far dimenticare che il Popocatépetl rimane uno dei vulcani più attivi e sorvegliati dell’intero continente americano. Le sue dinamiche interne vengono costantemente analizzate grazie a una rete di sensori, droni e osservazioni satellitari, con l’obiettivo di anticipare possibili evoluzioni del suo comportamento e garantire la sicurezza delle comunità circostanti. In bilico tra meraviglia e minaccia, il Popocatépetl continua a dominare l’orizzonte del Messico centrale, imponendosi come simbolo eterno della potenza della natura e della resilienza umana.

