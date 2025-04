Nessuno l’aveva prevista: onda d’urto interplanetaria colpisce la Terra

MeteoWeb

Il 24 aprile 2025, intorno alle ore 09:15 ora italiana, un’onda d’urto interplanetaria ha colpito il campo magnetico terrestre. Il fenomeno, improvviso e non previsto, è probabilmente collegato a un’espulsione di massa coronale (CME) sfuggita al monitoraggio, secondo quanto riporta il sito specializzato SpaceWeather.com, a cura dell’astrofisico Tony Phillips. L’impatto ha generato aurore visibili fino in Nuova Zelanda e Colorado, ma non ha innescato una tempesta geomagnetica di portata globale.

Cos’è un’onda d’urto interplanetaria?

Si tratta di una brusca discontinuità nelle proprietà del vento solare (come densità, temperatura e velocità) che si propaga attraverso il Sistema Solare. Le onde d’urto possono formarsi quando un’espulsione di massa coronale, una gigantesca nube di plasma espulsa dal Sole, si muove più velocemente del vento solare circostante, comprimendolo e creando un’onda d’urto simile a quella generata da un aereo supersonico nell’atmosfera terrestre.

Cos’è il vento solare?

Il vento solare è un flusso continuo di particelle cariche (principalmente protoni ed elettroni) emesso dalla corona solare, la parte più esterna dell’atmosfera del Sole. Viaggia nello Spazio interplanetario a velocità comprese tra 300 e 800 km/s e trasporta con sé il campo magnetico solare. Questo flusso interagisce costantemente con il campo magnetico terrestre, influenzando lo spazio circumterrestre.

Cos’è un’espulsione di massa coronale?

Una espulsione di massa coronale (CME) è un’enorme eruzione di plasma e campo magnetico dalla corona solare. Quando una CME è diretta verso la Terra, può arrivare in 1–3 giorni e generare perturbazioni significative nel campo magnetico terrestre. Alcune CME possono anche produrre onde d’urto, come probabilmente è accaduto il 24 aprile.

Cos’è una tempesta geomagnetica?

Una tempesta geomagnetica è una perturbazione temporanea del campo magnetico terrestre causata dall’interazione con vento solare particolarmente forte o con una CME. Le tempeste possono avere impatti su satelliti, reti elettriche, comunicazioni radio e GPS. In questo caso, l’onda d’urto ha generato solo un’attività geomagnetica moderata, non sufficiente per scatenare una tempesta globale.

Cos’è l’aurora?

L’aurora (boreale o australe) è uno spettacolare fenomeno ottico generato quando le particelle cariche del vento solare vengono deviate verso i poli magnetici terrestri e collidono con le molecole dell’atmosfera, eccitandole. Queste, tornando allo stato energetico iniziale, rilasciano luce visibile sotto forma di bande colorate nel cielo. Le aurore più intense si verificano durante o dopo l’arrivo di un’onda d’urto o una CME.

