La Neve seppellisce le Alpi: storica nevicata del 17 Aprile tra Italia, Francia e Svizzera, accumuli straordinari anche in collina | FOTO e VIDEO

Un’eccezionale nevicata sta interessando oggi, giovedì 17 aprile, le Alpi occidentali: tra Italia, Francia e Svizzera abbiamo scenari tipicamente invernali. La neve è scesa fino a bassa quota in Valle d’Aosta e in altri fondovalle delle aree di confine: impressionante la situazione di Aosta città, dove nevica copiosamente con temperatura piombata sottozero a 580 metri di altitudine sul livello del mare.

Il grafico con i dati della temperatura in città è impressionante: ieri mattina ad Aosta avevamo +13°C, addirittura martedì pomeriggio la colonnina di mercurio aveva raggiunto i +18°C e in un contesto tipicamente primaverile, da giorni le minime oscillavano intorno ai +10°C e le massime superavano stabilmente i +15°C. Oggi, invece, la temperatura stava già crollando durante la notte con un valore di +4,9°C a mezzanotte che è rimasto la temperatura massima giornaliera. In pieno giorno, la colonnina di mercurio è piombata a -0,2°C proprio come se fossimo in pieno inverno, consentendo alla neve di accumularsi ovunque al suolo.

La neve sta cadendo abbondante ovunque sui rilievi alpini occidentali, con accumuli straordinari in quota. Tantissima neve a Sauze d’Oulx (Torino) e anche a Sestriere.

E dalla Svizzera, appena oltre il Passo del Sempione, arrivano altre immagini eccezionali dalle colline: a Briga sono caduti 30cm di neve ad appena 600 metri di altitudine sul livello del mare!

