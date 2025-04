Neve Aosta: perché ha nevicato così in basso? Il ruolo dell’omotermia e delle precipitazioni intense

MeteoWeb

Questa mattina il capoluogo della Valle d’Aosta si è risvegliato sotto una suggestiva coltre bianca. Una nevicata intensa e continua ha riportato l’inverno in città, nonostante la stagione avanzata. Ma cosa ha permesso alla neve di raggiungere il fondovalle, imbiancando Aosta, quando normalmente a queste quote la pioggia dovrebbe essere predominante? Il fenomeno è legato a una combinazione di fattori atmosferici, tra cui spiccano la forza delle precipitazioni in atto e un assetto termico verticale anomalo, noto come omotermia.

Una configurazione rara: la neve scende fino in città

Le attuali condizioni meteorologiche sono il risultato dell’ingresso di aria più fredda in quota, veicolata da una circolazione ciclonica particolarmente attiva che sta spingendo correnti instabili soprattutto sui versanti esteri delle Alpi. Questo flusso ha contribuito all’abbassamento della quota neve fino al fondovalle, rendendo possibile la nevicata anche ad Aosta città.

A rendere ancora più interessante il quadro termico è il fatto che, al momento, le temperature registrate ad Aosta sono praticamente identiche a quelle riscontrate intorno ai 2000 metri di altitudine. Un dato sorprendente, che ci introduce nel cuore del fenomeno: la condizione di omotermia.

Cos’è l’omotermia e perché fa nevicare anche a quote basse

In meteorologia, l’omotermia descrive una situazione in cui il profilo verticale della temperatura atmosferica risulta praticamente uniforme per uno strato consistente della colonna d’aria. In altre parole, la temperatura resta quasi invariata con l’altitudine, contrariamente a quanto avviene normalmente, quando diminuisce salendo di quota.

Questo assetto può instaurarsi in concomitanza con precipitazioni molto intense, soprattutto di tipo nevoso. Il motivo è legato a un principio fisico ben noto: quando i fiocchi di neve attraversano uno strato d’aria più caldo, tendono a sciogliersi parzialmente. Questo processo assorbe calore (calore latente di fusione), causando un raffreddamento dell’ambiente.

Se le precipitazioni sono sufficientemente abbondanti, questo meccanismo si potenzia a tal punto da ridurre la temperatura anche nei bassi strati, portandola a valori prossimi allo zero e abbassando così il limite della neve fino al suolo. L’aria diventa omogenea dal punto di vista termico, e si crea una colonna d’aria omotermica, condizione perfetta per la neve in città.

Il ruolo decisivo delle precipitazioni forti

Il fattore chiave che innesca questo fenomeno è l’intensità delle precipitazioni. Quanto più la neve cade in abbondanza, tanto maggiore è la quantità di calore che viene sottratta all’atmosfera per alimentare il passaggio di stato. Di conseguenza, il raffreddamento della colonna d’aria è più efficace, spingendo la quota neve verso il basso.

È proprio ciò che sta accadendo ad Aosta, dove la fitta nevicata in corso ha determinato una situazione quasi perfettamente omotermica, facendo sì che la città si imbiancasse come una località alpina ben più elevata. Una dinamica simile, in queste ore, non si sta verificando in Piemonte, dove la quota neve resta più elevata, generalmente oltre i 1400-1800 metri, complice l’influenza dello Scirocco che porta aria più mite nelle valli esposte.

Un caso didattico di meteo applicata

Ciò che sta avvenendo in queste ore ad Aosta rappresenta un esempio molto chiaro di come fenomeni atmosferici complessi possano determinare effetti locali inaspettati. L’omotermia, pur essendo un evento raro e temporaneo, può fare la differenza in contesti specifici, dimostrando ancora una volta l’importanza delle interazioni tra dinamica atmosferica e microclimi locali.

Anche a primavera avanzata, la neve può sorprendere, ma solo quando si verificano condizioni atmosferiche straordinarie, ben documentate da analisi termiche e dati osservativi sul campo.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito il link per l’accesso diretto alla pagina con le previsioni meteo per la principale città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.