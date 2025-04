Neve di primavera in Umbria, ad aprile torna l’inverno sui Sibillini

MeteoWeb

Un’ondata di freddo ha riportato l’inverno nel cuore della primavera in Umbria, trasformando il paesaggio dei Monti Sibillini in un dipinto d’alta quota. Castelluccio di Norcia e le vette dell’Appennino umbro-marchigiano si sono risvegliate sotto una coltre bianca, con la neve che ha coperto completamente il Monte Vettore (2.476 metri) e raggiunto le pendici del borgo, regalando uno scenario fiabesco.

Il Pian Grande e il Pian Perduto, celebri per la spettacolare fioritura estiva, si sono tramutati in una distesa candida, avvolti da un silenzio interrotto solo dal vento e dal passo di pochi escursionisti. Sebbene non sia raro che la neve faccia visita a Castelluccio anche in primavera, l’effetto scenografico resta ogni volta sorprendente, amplificato dalla luce diffusa del cielo nuvoloso.

Questo fenomeno meteorologico è il risultato di un’irruzione di aria fredda, tipica delle stagioni di transizione. Le temperature in quota sono scese sotto lo zero, favorendo la formazione di neve abbondante.

