Neve spettacolare e valanghe: cosa sta succedendo sulle Alpi piemontesi

Una giornata da cartolina ha accolto oggi le alte valli alpine del Piemonte, regalando uno scenario mozzafiato dopo un’intensa fase perturbata. Le nevicate recenti hanno interessato in modo particolare le aree al di sopra dei 2.500-2.700 metri di altitudine, depositando al suolo uno spessore di neve fresca che, in alcune zone, ha superato abbondantemente i 130-150 centimetri. Un accumulo significativo, che testimonia la straordinarietà di questo episodio meteorologico, avvenuto in un contesto tardo invernale ormai proiettato verso la primavera.

Le valli più interessate: Pinerolese e Ossola sotto la lente

Secondo i dati raccolti e rilevazioni in tempo reale, i settori maggiormente interessati dall’intensa nevicata sono stati quelli delle valli del Pinerolese e dell’Ossola, due aree storicamente esposte agli impulsi perturbati da ovest e sud-ovest. Il ritorno del bel tempo, che ha preso piede a partire dalle ore notturne grazie al definitivo allontanamento del fronte depressionario, ha favorito l’instaurarsi di ampie schiarite, rendendo ancora più spettacolare la visione dei paesaggi innevati.

Ghiacciaio Ciardoney: un punto di osservazione privilegiato

Un contributo fondamentale al monitoraggio della situazione arriva dalla stazione nivometrica installata presso il ghiacciaio Ciardoney, in Val Soana, all’interno del Parco Nazionale del Gran Paradiso. La webcam posizionata in quota mostra un panorama di rara bellezza, con cumuli nevosi imponenti che sfiorano i tre metri. In particolare, la Società Meteorologica Italiana – NIMBUS ha registrato un’altezza della neve pari a circa 285 centimetri, un dato di grande rilievo che certifica la portata dell’evento in corso.

Un paesaggio affascinante, ma attenzione al pericolo valanghe

Nonostante la tregua meteorologica e il fascino indiscusso del paesaggio alpino in veste invernale, le autorità competenti raccomandano la massima prudenza. Il manto nevoso, ancora instabile in molte aree, espone al concreto rischio di valanghe, in particolare nei pendii non ancora assestati o soggetti a sollecitazioni. Questo pericolo, secondo le ultime valutazioni degli esperti nivologi, rimarrà elevato anche nei prossimi giorni, complici le escursioni termiche e l’eventuale arrivo di nuove perturbazioni.

Raccomandazioni per gli escursionisti

Chiunque stia pianificando escursioni o attività alpinistiche in quota è invitato a consultare quotidianamente i bollettini nivo-meteorologici ufficiali e a dotarsi dell’equipaggiamento adeguato, inclusi ARTVA, pala e sonda. In caso di dubbio, è sempre consigliabile affidarsi a guide alpine qualificate e rinunciare all’escursione se le condizioni lo impongono.

Il fascino delle Alpi piemontesi in queste giornate limpide e innevate è indiscutibile, ma la montagna, come sempre, richiede rispetto, preparazione e consapevolezza.

