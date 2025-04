La nave Amerigo Vespucci a Brindisi: il Tour Mediterraneo arriva in Puglia

MeteoWeb

La nave scuola Amerigo Vespucci è arrivata a Brindisi, la prima delle due soste pugliesi del Tour Mediterraneo, giunto alla sua sesta tappa. La nave scuola della Marina Militare ha attraccato in porto accolta dalle autorità locali e dalla fanfara di presidio del Comando Interregionale Marittimo Sud. Al termine della welcome ceremony, gli artisti del ‘Flyboard Show’ hanno reso omaggio alla “nave più bella del mondo” con uno show acrobatico tra mare e cielo.

Con l’arrivo del veliero, si apre anche il Villaggio IN Italia, l’esposizione itinerante sulle eccellenze italiane che segue l’Amerigo Vespucci sin dall’inizio del suo giro del mondo da Genova l’1 luglio 2023. Durante i quattro giorni della sosta, sono in programma anche spettacoli, conferenze e concerti, oltre alle consuete visite a bordo, sold-out ormai da giorni.

“Il ritorno a Brindisi regala una forte emozione, così come forte è il legame con questa città – le parole del comandante, il capitano di vascello Giuseppe Lai -. Portiamo con noi la straordinaria avventura del giro del mondo lungo i cinque continenti. È stata un’esperienza che ha unito il tradizionale ruolo del Vespucci come nave scuola della Marina Militare con quello della diplomazia navale che ha consentito di portare l’immagine dell’Italia in giro per il mondo”.

L’Amerigo Vespucci a Taranto dal 16 al 22 aprile

Dopo la tappa di Brindisi, l’Amerigo Vespucci tornerà, dopo tre anni dall’ultima sosta, a Taranto dove ormeggerà lungo la suggestiva banchina del Castello Aragonese dal 16 al 22 aprile. Anche per la settima tappa del Tour Mediterraneo, la nave scuola della Marina Militare sarà affiancata dal Villaggio IN Italia.

Nei giorni di sosta, la conference hall del Villaggio, allestita al Castello Aragonese, ospiterà una serie di appuntamenti: il seminario “Alliance of Mediterranean News Agencies” dedicato ai Giochi del Mediterraneo, l’attesa manifestazione sportiva multidisciplinare riservata alle nazioni del bacino Mediterraneo che nel 2026 si svolgerà a Taranto; il seminario “Il volo suborbitale e lo Spazioporto nazionale: sviluppi e prospettive future”, organizzato dallo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare che approfondirà il tema della realizzazione di uno spazioporto nazionale, destinato a diventare un centro cruciale per le operazioni spaziali italiane e internazionali; il panel “Barriere sensoriali, accessibilità e sviluppo di buone pratiche” a cura del Ministero per le Disabilità.

Si terrà al Villaggio IN Italia anche la premiazione delle scuole e degli studenti che hanno partecipato al concorso “Il mare è …” che rientra tra le iniziative legate alla Giornata del Mare dedicata quest’anno al mondo subacqueo.

