NOAA nella bufera: lavoratori licenziati due volte denunciano caos intenzionale e stipendi mancanti

Licenziati, riassunti e di nuovo licenziati: I lavoratori della NOAA denunciano alla NBC un “caos intenzionale” con mancati stipendi, perdita dell’assicurazione sanitaria e mancanza di documenti dopo i tagli al personale. Alcuni degli ex dipendenti governativi che sono stati licenziati, riassunti e licenziati di nuovo hanno detto che gli è dovuta una retribuzione e che i loro piani sanitari sono stati congelati. Il Dipartimento del Commercio e la NOAA hanno licenziato più di 600 dipendenti in prova presso l’agenzia il 27 febbraio, tra cui cacciatori di uragani, meteorologi e modellisti di tempeste. A metà marzo, i giudici hanno ordinato il reintegro di molti di quei lavoratori e la NOAA ha invece posto i lavoratori in congedo amministrativo retribuito. La scorsa settimana, la Corte Suprema ha sospeso alcune delle reintegrazioni e la NOAA ha scelto di licenziare i lavoratori per la seconda volta.

