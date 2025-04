NOAA, corsa europea per salvare i dati sul clima: cosa sta succedendo

MeteoWeb

Diversi istituti di ricerca in Germania stanno aderendo a un’iniziativa mondiale per salvare set di dati scientifici che i ricercatori temono possano essere cancellati o dismessi per ordine dell’amministrazione del Presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Questo secondo quanto appreso dalla prestigiosa rivista Nature. Un funzionario di Pangaea, un enorme archivio di dati ambientali gestito dall’Università di Brema e dall’Istituto Alfred Wegener di Bremerhaven, afferma che Pangaea stessa sta collaborando formalmente con la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) degli Stati Uniti per supportare i database a rischio.

La decisione di Pangaea di unirsi alla causa è stata presa in seguito alle richieste di soccorso di membri della comunità scientifica e dello staff della NOAA, un’agenzia che monitora l’atmosfera e il clima terrestre e fornisce servizi di previsioni meteorologiche. L’amministrazione Trump ha promesso di tagliare la spesa pubblica e ha proposto di smantellare i programmi di ricerca sul clima della NOAA, che secondo i funzionari dell’amministrazione promuovono “minacce climatiche esagerate e inverosimili”.

All’inizio di questo mese, alcuni organi di stampa, tra cui Bloomberg, hanno riferito che l’accesso a diversi database dell’agenzia sarebbe terminato entro pochi giorni, poiché l’amministrazione voleva annullare i contratti con Amazon web services, che ospita online i dati della NOAA. La cancellazione è stata successivamente rinviata, ma la notizia ha seminato il panico tra la comunità scientifica.

Minaccia a set di dati cruciali

Dopo l’elezione di Trump lo scorso anno, Eric Nost, geografo dell’Università di Guelph in Ontario, Canada, e altri volontari hanno iniziato a effettuare il backup dei dati statunitensi, preoccupati che le informazioni potessero scomparire. “Trump 2.0 ha soddisfatto le aspettative – afferma Nost – mettendo a repentaglio vari tipi di dati”. Ma aggiunge che la situazione alla NOAA rappresenta la prima grave minaccia ai set di dati fondamentali, cruciali per ogni tipo di ricerca ambientale.

Uno scienziato recentemente licenziato dall’agenzia ha confermato a Nature che i siti web in questione includono set di dati utilizzati nelle operazioni di previsione meteorologica attive. “Se questi dovessero scomparire, sarebbe davvero grave“, afferma lo scienziato, che ha chiesto di rimanere anonimo perché teme ritorsioni mentre cerca un nuovo impiego. I funzionari della NOAA non hanno risposto alle richieste di commento in merito al lavoro dell’agenzia con Pangaea o ad altre dichiarazioni contenute nel presente articolo.

L’iniziativa salvataggio dati

Pangaea fa parte dell’Associazione Helmholtz dei centri di ricerca tedeschi, che si è unita all’iniziativa per salvare i dati statunitensi. La campagna Helmholtz si è già estesa fino a includere il salvataggio dei database tossicologici dell’Agenzia per la protezione dell’ambiente (Epa) statunitense. “L’idea è di riunire cinque o sei istituti per creare un pacchetto di salvataggio dati“, afferma Frank Oliver Glockner, bioinformatico a capo di Pangaea. “Ma dobbiamo farlo ufficialmente: non vogliamo rubare dati. Vogliamo salvarli“.

Un portavoce dell’Epa ha rifiutato di rispondere alle domande relative agli sforzi per salvaguardare i database tossicologici, ma ha affermato che l’agenzia sta “ascoltando attivamente i dipendenti a tutti i livelli per raccogliere idee su come soddisfare al meglio gli obblighi statutari dell’agenzia, aumentare l’efficienza e garantire che l’Epa sia il più aggiornata ed efficace possibile”.

Ogni volta che un nuovo Presidente entra in carica, i siti web vengono modificati e le informazioni spostate, in base alle priorità dell’amministrazione entrante. Gli sforzi per preservare le vecchie informazioni sono in corso da quasi vent’anni. Tuttavia, il timore di perdere effettivamente i dati scientifici è emerso durante la prima presidenza di Trump, dal 2017 al 2021, dopo che agenzie come l’Epa hanno iniziato a rimuovere siti web relativi al clima e ad altri argomenti.

