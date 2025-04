NOAA, il satellite GOES-19 è ora operativo e fornisce nuovi dati fondamentali ai meteorologi

MeteoWeb

Il satellite GOES-19 della NOAA, l’ultimo satellite della serie GOES-R, ha ufficialmente iniziato le operazioni, ricevendo anche un nuovo nome: GOES East. Questo traguardo arriva dopo il lancio del 25 giugno 2024 e i successivi test post-lancio di strumenti, sistemi e dati. GOES-19 sostituisce GOES-16 come GOES East, posizionato a 35.877km sopra l’equatore a 75,2 gradi di longitudine ovest. GOES-16 diventerà ora un backup per la costellazione geostazionaria operativa della NOAA, mantenendone la prontezza operativa per un utilizzo futuro, se necessario.

“Con GOES-19 ora operativo, la NOAA ha consegnato in orbita l’intera flotta di satelliti GOES-R, fornendo la tecnologia più sofisticata mai lanciata nello spazio per contribuire alle previsioni meteorologiche sulla Terra”, ha affermato Stephen Volz, assistente amministratore del Servizio Satellitare e Informazione della NOAA. “GOES-19 supporta la missione della NOAA di fornire un accesso sicuro e tempestivo a dati e informazioni ambientali globali per promuovere e proteggere la sicurezza, l’ambiente, l’economia e la qualità della vita del Paese”.

Nel suo nuovo ruolo, GOES-19 fungerà da satellite geostazionario principale della NOAA per gran parte dell’emisfero occidentale. Traccerà uragani e tempeste tropicali nel bacino dell’Oceano Atlantico, oltre a monitorare condizioni di maltempo, fiumi atmosferici, incendi boschivi, eruzioni vulcaniche e altri eventi ambientali che interessano gli Stati Uniti continentali.

Le caratteristiche del satellite

Sebbene GOES-19 sia appena entrato ufficialmente in servizio operativo, ha iniziato a inviare immagini e dati preliminari a settembre 2024. Come i suoi predecessori della serie GOES-R, GOES-19 fornisce immagini ad alta risoluzione nel visibile e nell’infrarosso, misurazioni atmosferiche e mappatura in tempo reale dell’attività dei fulmini.

Lo strumento CCOR-1

È inoltre dotato di strumenti meteorologici spaziali per il monitoraggio del Sole, tra cui il primo strumento coronografo compatto della NOAA, CCOR-1. CCOR-1 acquisisce immagini della corona solare (lo strato esterno dell’atmosfera solare) per rilevare e caratterizzare le espulsioni di massa coronale, che possono perturbare la magnetosfera terrestre, causando tempeste geomagnetiche, aurore boreali e potenziali interruzioni tecnologiche, tra cui elettricità e comunicazioni satellitari.

CCOR-1 sarà la fonte primaria di informazioni cruciali sulle imminenti condizioni di tempesta geomagnetica, consentendo allo Space Weather Prediction Center (SWPC) della NOAA di emettere avvisi con uno o tre giorni di anticipo.

“CCOR-1 rappresenta una svolta per garantire che la nostra nazione sia resiliente alle tempeste solari, consentendoci di monitorare in tempo reale le massicce eruzioni di energia dal Sole”, ha affermato Clinton Wallace, direttore del SWPC della NOAA. “Con una risoluzione notevolmente migliorata e un rilevamento più rapido, ci aiuta a prevedere meglio le condizioni meteorologiche spaziali pericolose che possono avere un impatto su satelliti, GPS, sicurezza degli astronauti, aviazione e reti elettriche, garantendoci di poter proteggere tecnologie e infrastrutture critiche come mai prima d’ora”.

Il programma della serie GOES-R

Il programma della serie GOES-R è una missione a quattro satelliti che include GOES-R (GOES-16, lanciato nel 2016), GOES-S (GOES-17, lanciato nel 2018), GOES-T (GOES-18, lanciato nel 2022) e GOES-U (GOES-19). Il programma è frutto della collaborazione tra NOAA e NASA. La NASA costruisce e lancia i satelliti per NOAA. NOAA gestisce i satelliti e ne distribuisce i dati agli utenti in tutto il mondo.

GOES-19 si unisce ora a GOES-18 (GOES West) nel servizio operativo. Insieme, i due satelliti osserveranno costantemente oltre metà del globo, dalla costa occidentale dell’Africa alla Nuova Zelanda e dalle zone vicine al Circolo Polare Artico al Circolo Polare Antartico. I loro dati sono di supporto a meteorologi, gestori di emergenze, soccorritori, industrie aeronautiche e marittime e ad altri.

L’entrata in servizio operativo di GOES-19 arriva in un momento storico per il programma GOES, coincidendo con il suo 50° anniversario nel 2025. Dal lancio del primo satellite GOES nel 1975, NOAA e NASA hanno collaborato per far progredire le osservazioni satellitari della NOAA dall’orbita geostazionaria.

Ogni generazione successiva di satelliti ha portato progressi significativi e nuove capacità per il monitoraggio ambientale. Con l’ingresso di GOES-19 nella flotta, la costellazione di satelliti geostazionari della NOAA è pronta a proseguire questa missione di lunga data, fornendo dati salvavita fino al 2030.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.