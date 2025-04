Notte gelida in Abruzzo: sfondato il muro dei -11°C a Campo Felice

MeteoWeb

Sull’Appennino abruzzese l’inverno si manifesta con una forza particolare, soprattutto quando cieli sereni e correnti fredde nord-orientali si combinano, innescando un rapido e deciso abbassamento delle temperature. Questo fenomeno, ricorrente nelle aree interne dell’Abruzzo, è reso ancora più marcato dalla natura del clima locale, fortemente continentale, caratterizzato da notevoli escursioni termiche tra il giorno e la notte.

L’assenza di copertura nuvolosa durante le ore notturne consente alla superficie terrestre di disperdere velocemente il calore accumulato durante il giorno, favorendo un raffreddamento intenso e repentino. È in questo contesto che le correnti nord-orientali giocano un ruolo fondamentale: si tratta di venti secchi e freddi, provenienti da masse d’aria continentali, che attraversano la dorsale appenninica portando con sé una sensibile diminuzione delle temperature. Questi flussi d’aria, spingendosi nelle vallate e negli altopiani interni, tendono ad accentuare i processi di inversione termica, già favoriti dalla morfologia del territorio.

La struttura geografica dell’Abruzzo, con montagne che superano i 2.000 metri di altitudine e ampie conche ad alta quota, contribuisce a creare veri e propri bacini di freddo. L’aria gelida si accumula sul fondo di queste conche naturali, determinando minime notturne particolarmente rigide, spesso molto inferiori rispetto alle zone circostanti. È il caso, ad esempio, dell’Altopiano delle Rocche, dove si sono registrati -10,2°C, o di Campo Felice, che ha toccato i -11,1°C. Temperature simili sono state osservate anche sull’Altopiano delle Cinque Miglia (-8,9°C), a Pescocostanzo (-8,3°C), Castel del Monte (-9,2°C), e Campo Imperatore (-6,4°C).

Le correnti nord-orientali non solo raffreddano direttamente l’aria, ma vengono anche incanalate tra le valli dagli stessi rilievi appenninici, che fungono da barriera naturale. Questo effetto orografico accentua l’esposizione delle zone interne ai venti freddi, creando un ambiente dove il freddo non solo persiste, ma si intensifica. Durante la stagione invernale, queste stesse correnti possono dar luogo a fenomeni nevosi, soprattutto se accompagnate da residui di umidità atmosferica. Tuttavia, le nevicate che interessano gli altopiani risultano generalmente meno intense rispetto a quelle che colpiscono i versanti orientali dell’Abruzzo, più direttamente esposti all’influsso del mare Adriatico.

