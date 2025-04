Notte gelida in Sicilia, gelata a Piazza Armerina | FOTO

MeteoWeb

Notte primaverile gelida in Sicilia, con basse temperature soprattutto nell’entroterra. A Piazza Armerina, nell’Ennese, si è registrata una gelata con +1°C nel centro cittadino, mentre nelle aree periferiche i termometri sono scesi sotto lo zero, ci segnala il nostro affezionato lettore David Cartarrasa. L’afflusso di aria fredda, che persiste sull’Italia, continua a mantenere temperature al di sotto della media. I venti settentrionali, ancora moderati sul Meridione, contribuiscono a mantenere bassa la percezione termica.

