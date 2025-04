Nucleare, i Ministri Pichetto e Urso: “è tra progetti strategici UE”

MeteoWeb

Il Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, e il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in una nota congiunta spiegano che “accolgono con grande soddisfazione la comunicazione della Commissione Europea relativa all’approvazione di un nuovo Ipce (Important Project of Common European Interest) dedicato alle tecnologie nucleari innovative“. “L’Italia ha fornito il proprio pieno sostegno all’iniziativa – si spiega nella nota – sottoscrivendo la endorsement letter sul nucleare, insieme ad altri 12 Paesi europei, a conferma della vitalità di una filiera industriale nazionale che, insieme alla ricerca e all’accademia, è rimasta attiva e competitiva negli ultimi quarant’anni“.

“Questo importante risultato è frutto di un intenso lavoro di collaborazione tra il Mase e il Mimit, con il determinante supporto dalla Piattaforma Nazionale per un Nucleare Sostenibile (Pnns), istituita presso il Mase, che ha pubblicato lo scorso 4 aprile i risultati di un anno di intenso lavoro collaborativo tra i più importanti stakeholder nazionale sul nucleare“. “All’Italia è stato riconosciuto il ruolo di penholder (coordinatore) a livello europeo, in particolare per le tecnologie di fusione nucleare. Il nostro Paese ha però dato un contributo ugualmente determinante a livello europeo nell’ambito delle tecnologie di fissione nucleare e delle applicazioni mediche delle tecnologie nucleari“. La fase di design dei progetti apre ora un percorso che richiederà un ulteriore e significativo impegno da parte dei ministeri coinvolti, in stretta sinergia con l’intero sistema industriale, accademico e della ricerca italiano, conclude la nota.

