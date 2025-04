Nucleare, gli USA alzano il tono: la minaccia di un attacco all’Iran

MeteoWeb

Gli Stati Uniti colpiranno duramente l’Iran nel caso in cui le trattative sul nucleare fallissero. Lo ha detto il capo del Pentagono Pete Hegseth in un’intervista a Cbs. “Se non riusciamo a risolvere la questione al tavolo delle trattative, ci sono altre opzioni per garantire che l’Iran non venga in possesso della bomba nucleare “, ha messo in evidenza Hegseth.

