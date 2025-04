La nuova era spaziale americana: Marte l’obiettivo della NASA sotto la guida di Jared Isaacman

L’ambizioso obiettivo di portare astronauti americani su Marte, espresso con forza dal Presidente Trump nel suo discorso inaugurale, sembra trovare un convinto sostenitore nella figura scelta per guidare la NASA: Jared Isaacman. Durante la sua audizione di nomina ieri, 9 aprile, davanti al Comitato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti del Senato, l’imprenditore miliardario e astronauta privato ha chiaramente espresso la sua adesione a questa visione.

Isaacman, 42 anni, ha esordito delineando una serie di obiettivi primari per l’agenzia spaziale statunitense, ponendo in cima alla lista le missioni spaziali con equipaggio. “Innanzitutto, gli astronauti americani apriranno la strada. Come ha affermato il Presidente, daremo priorità all’invio di astronauti americani su Marte“, ha dichiarato Isaacman.

Dalla Luna a Marte

Il Pianeta Rosso rappresenta da tempo l’orizzonte per la NASA, un traguardo che l’agenzia intende raggiungere dopo aver stabilito una presenza stabile su un corpo celeste molto più vicino: la Luna. Attraverso il programma Artemis, la NASA mira a creare una o più basi vicino al Polo Sud lunare, ricco di acqua, entro la fine del decennio.

Anche la Cina punta alla Luna, con l’obiettivo di farvi sbarcare i propri astronauti entro il 2030. Politici e ufficiali militari statunitensi, così come altri attori della comunità spaziale, hanno sottolineato l’importanza di vincere questa cosiddetta nuova corsa allo Spazio, assicurando che la Cina non stabilisca norme operative ed esplorative sul vicino di casa della Terra.

Uno di questi politici è il senatore Ted Cruz (R-Texas), presidente del Comitato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti. Durante l’audizione di ieri, Cruz ha messo in guardia contro l’abbandono dell’approccio graduale di Artemis a favore di una rotta più rapida e diretta verso Marte. “Dobbiamo mantenere la rotta“, ha affermato Cruz. “Un cambiamento estremo nelle priorità in questa fase significherebbe quasi certamente una Luna rossa, cedendo terreno alla Cina per generazioni a venire. Mi è difficile pensare a un errore più catastrofico che potremmo commettere nello Spazio che dire alla Cina comunista: ‘La Luna è vostra’“.

Isaacman ha risposto assicurando che non permetterà che ciò accada, sostenendo che la NASA può lavorare per raggiungere più obiettivi contemporaneamente. “La NASA è un’agenzia straordinaria che può fare ciò che è quasi impossibile“, ha detto. “Possiamo tracciare una rotta per Marte in linea con la visione del Presidente di tornare sulla Luna prima che i cinesi possano arrivarci e gestire la space economy e fare anche altro“.

Il programma Artemis

Il programma Artemis, nella sua attuale concezione, si basa su un razzo chiamato Space Launch System (SLS), una capsula per l’equipaggio chiamata Orion e una stazione spaziale orbitante lunare pianificata nota come Gateway. Secondo i piani, gli astronauti di Artemis atterreranno sulla Luna utilizzando lander costruiti privatamente: Starship di SpaceX e Blue Moon di Blue Origin, entrambi ancora in fase di sviluppo.

Alcuni aspetti di questa architettura hanno suscitato critiche da parte di politici e appassionati di Spazio, poiché il programma Artemis è stato afflitto da molteplici ritardi e sforamenti di budget nel corso degli anni.

Durante l’audizione di ieri, Isaacman ha dichiarato di non avere intenzione di cancellare Gateway o altri aspetti di Artemis al momento. Tuttavia, il suo sostegno all’architettura della missione lunare dell’agenzia non è suonato del tutto entusiasta. “Credo che sia il modo migliore e più veloce per arrivarci“, ha affermato Isaacman. “Non penso che sia il modo a lungo termine per andare e tornare dalla Luna e su Marte con grande frequenza. Ma questo è il piano che abbiamo ora, e dobbiamo portare questo equipaggio intorno alla Luna e l’equipaggio successivo ad atterrare sulla Luna“.

Quest’ultima frase si riferiva alla missione Artemis II della NASA, il cui lancio di 4 astronauti per un viaggio intorno alla Luna è previsto per il 2026, e ad Artemis III, un atterraggio lunare con decollo a metà del 2027.

Chi è Jared Isaacman

Isaacman è CEO e fondatore della società di elaborazione dei pagamenti Shift4. È anche un abile pilota privato e astronauta con 2 voli spaziali al suo attivo: ha finanziato e comandato le missioni orbitali Inspiration4 e Polaris Dawn, che hanno preso il volo rispettivamente nel settembre 2021 e nel settembre 2024. Entrambe le missioni hanno utilizzato hardware SpaceX, quindi Isaacman è una figura strettamente legata al fondatore e CEO miliardario dell’azienda, Elon Musk. Musk è vicino al Presidente Trump, fungendo da consigliere del Presidente e da leader del “Dipartimento per l’Efficienza del Governo“, volto a ridurre costi e regolamenti.

Il senatore Ed Markey (D-Mass.) ha sollevato questi legami durante l’audizione di ieri, chiedendo se Musk era presente all’incontro di Isaacman con l’allora Presidente eletto Trump in Florida alla fine del 2024. Isaacman ha evitato di rispondere direttamente alla domanda, ripetendo più volte di avere avuto un colloquio con Trump. Markey ha anche chiesto a Isaacman se avesse discusso i suoi piani per la NASA con Musk. Questa volta, è stata data una risposta diretta: “Non l’ho fatto“.

Markey e altri senatori avranno tempo per riflettere sulla candidatura di Isaacman. Secondo la CNN, il Comitato per il Commercio, la Scienza e i Trasporti non dovrebbe procedere ad un voto di conferma prima del 28 aprile.