Nuova eruzione del Vulcano Marapi in Indonesia: colonna di cenere di 1 km | VIDEO

Il vulcano Marapi, situato nelle province di Agam e Tanah Datar (Sumatra Occidentale), in Indonesia, è tornato in attività alle 06:11 del mattino del 19 aprile, emettendo una colonna di cenere vulcanica alta 1 km, diretta verso Sud. Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l’eruzione ha avuto un’intensità significativa con un’ampiezza sismica di 30,3 mm e una durata di 42 secondi. Il vulcano, attualmente in stato di allerta (Livello II), ha spinto le autorità a raccomandare l’evacuazione entro un raggio di 3 km e a invitare la popolazione all’uso di mascherine in caso di ricaduta di cenere.

