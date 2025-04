Obesità, a Roma la presentazione della commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza

MeteoWeb

Martedì 15 aprile, a Roma, la Commissione parlamentare per l’infanzia e l’adolescenza, presieduta dall’on. Michela Vittoria Brambilla (Nm), presenta gli atti dell’indagine conoscitiva su “Disturbi dell’alimentazione in età infantile e adolescenziale e sulle strategie di prevenzione” (con focus sull’obesità), in un evento che si terrà nella sala del Refettorio di palazzo San Macuto, in via del Seminario 76, dalle ore 14,30 alle 16,30.

Oltre al presidente e alla relatrice on. Gloria Saccani Jotti (Fi), interverranno l’on. Marcello Gemmato, sottosegretario alla Salute, il dottor Marco Silano, direttore del Dipartimento malattie cardiovascolari, endocrino-metaboliche e dell’invecchiamento dell’Istituto Superiore di Sanità, la professoressa Luigina Romani, già ordinaria di Patologia e responsabile della Sezione di Patologia Generale del Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università degli Studi di Perugia, e il professor Luca Bernardo, direttore del Dipartimento di Medicina dell’Infanzia e dell’Età evolutiva e del Centro disagio adolescenziale dell’Ospedale Fatebenefratelli e Oftalmico di Milano. L’evento sarà trasmesso in streaming sulla web tv della Camera.

