Oggi la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, il mondo si tinge di blu

Oggi, 2 aprile, il mondo si tinge di blu per celebrare la Giornata mondiale della consapevolezza sull’autismo, un’iniziativa voluta dall’ONU dal 2007. Il blu, colore scelto per rappresentare questa condizione, illumina monumenti e luoghi simbolo in ogni angolo del pianeta, dall’Italia, con l’adesione di prestigiose istituzioni come il Quirinale e la Basilica di San Francesco, fino agli angoli più remoti del globo. Un gesto simbolico potente che mira a sensibilizzare l’opinione pubblica e a esprimere solidarietà verso le persone autistiche e le loro famiglie.

Tuttavia, al di là delle luci, i numeri delineano una realtà complessa e in crescita. Secondo una ricerca dell’Istituto Superiore di Sanità, in Italia 1 bambino su 77 nella fascia d’età 7-9 anni presenta un disturbo dello spettro autistico. Una progressione che impone un impegno sempre maggiore da parte delle istituzioni sanitarie e scolastiche per farsi carico di queste esigenze.

L’autismo si presenta come un universo variegato, spesso semplificato o distorto dai media. Le cause alla base di questi disturbi, che colpiscono circa l’1% della popolazione mondiale e in Italia circa 1 persona su 100, sono ancora oggetto di studio. Si ipotizza una complessa interazione tra fattori neurobiologici e ambientali, tra cui infezioni in gravidanza, fattori immunitari e l’età dei genitori al concepimento.

Questa eterogeneità di fattori eziologici si riflette in un quadro clinico altrettanto complesso. Ai sintomi specifici dell’autismo possono associarsi comorbidità neurologiche ed psicopatologiche, come epilessia, disturbi del movimento, ansia e depressione. Ciò sottolinea l’importanza di un approccio di cura multidisciplinare, integrato e profondamente personalizzato per rispondere alle specifiche necessità di ogni individuo. La Giornata mondiale è un’occasione preziosa per accendere i riflettori sulla realtà dell’autismo, promuovendo una comprensione più profonda e un sostegno concreto.