Giornata Quantistica Mondiale: dall’Italia un viaggio nel futuro della scienza

MeteoWeb

Il 14 aprile una data che segna un doppio traguardo nella storia della scienza: la Giornata Quantistica Mondiale (Quantum Day), istituita nel 2021, incontra quest’anno l’Anno Internazionale delle Scienze e Tecnologie Quantistiche proclamato dalle Nazioni Unite. Un’occasione unica per accendere i riflettori sul ruolo sempre più cruciale che la fisica quantistica e le sue applicazioni stanno assumendo nel mondo contemporaneo.

Nata dall’iniziativa di un gruppo internazionale di scienziati, il World Quantum Day è cresciuto rapidamente, guadagnando il riconoscimento ufficiale di parlamenti e organizzazioni internazionali. L’edizione 2025 assume un significato ancora più profondo: l’intera comunità globale guarda alle scienze quantistiche non più come a una frontiera teorica, ma come a una realtà concreta, capace di trasformare tecnologie e società.

Quantum Day, la Giornata Quantistica Mondiale in Italia

In Italia, il programma della giornata si snoda come un filo quantistico che collega simbolicamente il Paese da Nord a Sud. L’evento di apertura si tiene nella prestigiosa sede della Scuola Normale Superiore di Pisa, con una conferenza divulgativa guidata da Fabio Beltram, coordinatore del National Quantum Science and Technology Institute (Nqsti). Nato dalla collaborazione di 20 enti scientifici tra università, centri di ricerca e imprese, l’Nqsti rappresenta il cuore pulsante dell’innovazione quantistica italiana. Durante l’incontro, trasmesso in streaming sul canale YouTube di Nqsti, saranno mostrate anche alcune delle tecnologie più all’avanguardia: dai laser a cascata quantica fino ai quantum bit, elementi chiave dei futuri computer quantistici.

Il viaggio prosegue poi verso l’Università di Camerino, con l’intervento di David Vitali, esperto di fama internazionale nel campo delle tecnologie quantistiche. Alle ore 15 la linea si sposta a Catania, dove Rosario Fazio guiderà una riflessione dal titolo eloquente: “Tecnologie quantistiche: il futuro è già qui”. Un messaggio chiaro che sottolinea come le innovazioni quantistiche stiano già entrando nelle nostre vite quotidiane, dai sistemi di comunicazione ultra-sicuri alla prossima generazione di sensori iperprecisi.

La giornata si chiuderà a Bari alle 16;10, con la conferenza conclusiva di Gunnar Björk, fisico del Royal Institute of Technology di Stoccolma e membro del prestigioso Max Planck Institute in Germania. Un momento di respiro internazionale che ribadisce come la ricerca quantistica sia una sfida globale, da affrontare unendo le forze oltre ogni confine geografico.

Oggi, mentre il mondo intero celebra il potenziale rivoluzionario della scienza quantistica, l’Italia si conferma protagonista di questa nuova era della conoscenza. Un futuro che, come i principi stessi della meccanica quantistica, appare sorprendente e pieno di possibilità ancora tutte da esplorare.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.