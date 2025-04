Oggi è il Natale di Roma, il 2778° compleanno della Città Eterna

MeteoWeb

Oggi, 21 aprile, è una data cruciale per la Città Eterna: è il Natale di Roma. Quest’anno si celebra il 2778° anniversario di quella che la leggenda narra essere la sua fondazione ad opera di Romolo sulle sponde del Tevere. Un evento che affonda le radici nel mito, ma che ha plasmato la storia del mondo occidentale in maniera indelebile.

La narrazione tradizionale fissa la nascita di Roma nel 753 a.C., un momento cruciale che segna il passaggio da un agglomerato di villaggi latini a una potenza destinata a dominare il Mediterraneo per secoli. La leggenda di Romolo e Remo, allattati dalla lupa e protagonisti di una fratricida contesa per la supremazia, incarna lo spirito originario di una città forte, ambiziosa e intrisa di un destino grandioso.

Oltre il mito, le evidenze archeologiche testimoniano una presenza umana sul sito di Roma ben precedente al VIII secolo a.C. Insediamenti protostorici sui colli Palatino e Quirinale suggeriscono una lenta aggregazione di comunità che, nel tempo, confluirono nella realtà urbana che conosciamo. Il Natale di Roma, dunque, diviene un simbolo, un punto di riferimento convenzionale per celebrare un processo di urbanizzazione e di affermazione culturale unico nella storia.

La Roma arcaica, con i suoi re leggendari e le prime istituzioni, gettò le basi per la Repubblica, un sistema politico che, pur con le sue crisi interne, seppe conquistare un vasto territorio e imporre la sua legge. Le guerre puniche, l’ascesa di figure come Giulio Cesare e l’avvento dell’Impero segnarono tappe fondamentali di un’espansione inarrestabile che portò la civiltà romana a diffondersi in gran parte dell’Europa, del Nord Africa e del Medio Oriente.

Il 2778° Natale di Roma non è solo una rievocazione folcloristica, ma un’occasione per riflettere sulla stratificazione millenaria di questa città. Ogni angolo, ogni monumento, ogni strada racconta secoli di storia, di arte, di ingegneria e di diritto. Dai resti imponenti del Foro Romano e del Colosseo, testimoni della grandezza imperiale, alle vestigia delle prime basiliche cristiane, Roma custodisce un patrimonio inestimabile che continua ad affascinare studiosi e visitatori.

Le celebrazioni del 21 aprile offrono un ponte ideale tra il passato e il presente. Rievocazioni storiche curate nei minimi dettagli permettono di immergersi nelle atmosfere dell’antica Roma, mentre conferenze e incontri scientifici approfondiscono la conoscenza della sua evoluzione politica, sociale e culturale. È un momento per onorare le radici profonde di una città che, pur affrontando le sfide della modernità, rimane indissolubilmente legata al suo glorioso passato.

In questo 2778° anniversario, Roma si conferma non solo come custode di un’eredità millenaria, ma anche come un centro vitale che continua a influenzare il mondo con la sua cultura, la sua arte e il suo spirito indomito. Celebrare il Natale di Roma significa celebrare la resilienza, la grandezza e la continua evoluzione di una civiltà che ha lasciato un segno indelebile nella storia dell’umanità.

