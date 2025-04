Oggi Re Carlo e la Regina Camilla all’Altare della Patria, accompagnati dal Ministro Crosetto

MeteoWeb

Il Ministro della Difesa Guido Crosetto, in rappresentanza del Governo, accompagnerà il Re Carlo III e la Regina Camilla all’Altare della Patria per la deposizione di una corona d’alloro al sacello del Milite Ignoto: è quanto ha reso noto il Ministero della Difesa. Il Re e la Regina sono arrivati ieri a Roma per la visita di Stato di 4 giorni in Italia che, dopo la Capitale, li vedrà fare tappa a Ravenna giovedì 10 aprile.

