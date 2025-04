Oltre il 2028: EGNOS continuerà a guidare l’Europa grazie a Thales Alenia Space

MeteoWeb

Thales Alenia Space, una joint venture tra Thales (67%) e Leonardo (33%), ha firmato un nuovo contratto del valore di 51 milioni di euro con l’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA) per estendere la vita operativa del sistema europeo satellitare di incremento della precisione (EGNOS). Denominato LIFEX 1 (Life Extension Phase 1), questo contratto garantirà che EGNOS V2 continui a fornire servizi di navigazione affidabili, sicuri e ad alte prestazioni per i settori dell’aviazione, del trasporto marittimo e terrestre, della mappatura e dell’agricoltura in Europa oltre il 2028.

Il sistema EGNOS aumenta la precisione, l’affidabilità e l’integrità dei segnali di posizionamento, migliorando le prestazioni dei sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS), come il GPS e, in futuro, Galileo. Nell’ambito di questo contratto, Thales Alenia Space si occuperà degli aggiornamenti critici del sistema EGNOS V2 e dei miglioramenti infrastrutturali, rafforzando la resilienza e la durata operativa del sistema. Questi aggiornamenti si concentreranno sul potenziamento delle misure di sicurezza, sull’ammodernamento dei componenti e assicureranno garanzia di affidabilità del servizio “Safety of Life” di EGNOS, che svolge un ruolo chiave nel settore dell’aviazione, consentendo avvicinamenti precisi negli aeroporti europei senza usufruire di sistemi di guida a terra. Operativo dal 2011, questo servizio ha migliorato significativamente la sicurezza e l’efficienza operativa a tutto vantaggio degli operatori europei.

“EGNOS è una risorsa fondamentale per l’Europa, in quanto garantisce trasporti più sicuri ed efficienti in molteplici settori – ha dichiarato Rodrigo da Costa, direttore esecutivo dell’ EUSPA – Questo contratto garantirà l’estensione del sistema alle operazioni, rendendo il servizio più robusto per supportare un numero crescente di utenti e rafforzare le capacità di navigazione satellitare del l’Unione europea“.

“Siamo molto orgogliosi di supportare il nostro cliente EUSPA nel prolungamento della durata di vita di un sistema operativo che svolge ogni giorno un ruolo chiave nella navigazione europea. Con questo ultimo contratto, Thales Alenia Space dimostra la sua leadership europea e di esportazione nella navigazione satellitare e contribuisce al successo del sistema EGNOS in Europa“, – ha dichiarato David Philipona, Vicepresidente Navigazione di Thales Alenia Space in Francia. “Questo è in linea con l’impegno di Thales Alenia Space di fornire soluzioni di navigazione affidabili e innovative per garantire trasporti più sicuri ed efficienti in tutto il continente e nel mondo”.

EGNOS

EGNOS (Sistema geostazionario europeo di navigazione di sovrapposizione), è uno dei programmi di punta dell’Unione Europea, progettato per migliorare le prestazioni dei sistemi satellitari globali di navigazione (GNSS), come il GPS e, in futuro, Galileo. Migliora l’accuratezza, l’affidabilità e l’integrità dei segnali di posizionamento garantendo dati di navigazione più precisi e affidabili per un’ampia gamma di settori industriali. Il servizio “Safety of Life” di EGNOS consente avvicinamenti di precisione agli aeroporti senza l’uso di sistemi di guida a terra. Inaugurato nel 2005, ha fornito un servizio operativo “aperto” dal 2009. L’attuale sistema EGNOS è stato sviluppato da Thales Alenia Space in qualità di prime contractor ed è gestito dall’Agenzia dell’Unione Europea per il Programma Spaziale (EUSPA).

EGNOS in prima linea

Il successo del sistema EGNOS ha influenzato lo sviluppo di sistemi simili in tutto il mondo. Ad esempio, nel 2019 l’Agenzia spaziale coreana ha scelto Thales Alenia Space per la fornitura del Korean Augmentation Satellite System (KASS), basato sui principi di EGNOS. Il sistema viene già utilizzato per potenziare la sicurezza aerea, dai primi segnali trasmessi con successo nel dicembre 2022.

Nell’Africa subsahariana, ASECNA (Agenzia per la sicurezza della navigazione aerea in Africa e Madagascar) ha scelto nel 2019 Thales Alenia Space per lanciare il primo servizio SBAS (Satellite-Based Augmentation System) nella Regione, includendo un progetto di fase B per un SBAS nell’Africa subsahariana e la consegna di un servizio pre-operativo nel 2020. Questo servizio mira a fornire una migliore navigazione satellitare per l’aviazione, in particolare per i voli in partenza e in arrivo da aree con infrastrutture terrestri limitate. L’operatore nigeriano NIGCOMSAT e Thales Alenia Space hanno effettuato con successo voli dimostrativi a Lomé e Douala nel 2021, utilizzando il segnale SBAS trasmesso nella Regione dell’Africa e dell’Oceano Indiano a partire dal settembre 2020, il primo servizio SBAS fornito in questa Regione, mediante il satellite NIGCOMSAT-1R. Hanno inoltre effettuato una serie di dimostrazioni di servizi aggiuntivi forniti dal sistema A-SBAS a Brazzaville, in Congo.

Thales Alenia Space: un leader di lunga data nella navigazione satellitare

Thales Alenia Space apporta al progetto EGNOS oltre 40 anni di esperienza nella progettazione, nello sviluppo e nelle operazioni satellitari. L’azienda ha contribuito in modo determinante alla creazione, alla manutenzione e all’evoluzione di EGNOS fin dalla sua nascita, garantendone l’efficacia come strumento fondamentale per i sistemi di navigazione europei.

EGNOS V2, che dal 2011 fornisce il servizio Safety of Life, continuerà a operare sotto la guida di Thales Alenia Space, concentrandosi sulla modernizzazione dell’infrastruttura e sulla gestione dell’obsolescenza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.