OpenAI lavora a un social network simile a ‘X’: aumenta la tensione con Elon Musk

MeteoWeb

OpenAI sta lavorando a un social network simile a X. Lo riporta The Verge citando alcune fonti, secondo le quali il progetto è alle battute iniziali e non è chiaro se la società vuole essere disponibile come una app separata o se intende integrarlo in ChatGPT. L’iniziativa rischia di far salire la tensione fra il numero uno di OpenAI Sam Altman e Elon Musk, protagonisti di uno scontro pubblico da tempo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.