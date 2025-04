L’ora esatta spaziale: un orologio atomico pronto a ridefinire il tempo (e non solo) dalla ISS

MeteoWeb

Il 21 aprile 2025, l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) lancerà un orologio atomico di precisione inaudita verso la Stazione Spaziale Internazionale (ISS). Questa tecnologia all’avanguardia, con un significativo contributo francese, promette di avere ripercussioni concrete sulla nostra vita quotidiana, aprendo nuove frontiere nella ricerca scientifica. Forse non ci aiuterà ad arrivare puntuali al prossimo appuntamento, ma questo gioiello dell’ingegneria spaziale è destinato a rivoluzionare la nostra comprensione del tempo e dello spazio. Denominato Pharao, e cuore del progetto ACES (Atomic Clock Ensemble in Space), l’orologio contiene 2 grammi di cesio, l’elemento principe degli orologi atomici per la sua capacità di misurare il tempo con una precisione quasi assoluta. Concepito nel lontano 1997, questo strumento dalle dimensioni di un frigorifero sarà installato all’esterno del modulo Columbus della ISS, e sarà la prima volta che un orologio atomico di tale accuratezza verrà dispiegato nello Spazio.

Il ticchettio che detta Standard Mondiale

A differenza dei nostri orologi meccanici o al quarzo, facilmente influenzabili da fattori ambientali come l’umidità, gli orologi atomici raggiungono livelli di precisione strabilianti. Dalla loro invenzione nel 1955, hanno soppiantato l’astronomia come riferimento primario per la misurazione del tempo. L’orologio Pharao, in particolare, si stima che perderà un solo secondo ogni 300 milioni di anni. Il suo funzionamento si basa sull’oscillazione degli atomi di cesio tra diversi stati energetici, un “tic-tac” misurato a una frequenza di 9.192.631.770 oscillazioni al secondo. Questa misurazione, intrinsecamente stabile e indipendente dalle condizioni atmosferiche, è diventata lo standard internazionale per la definizione del secondo nel 1967, come ricorda l’ESA.

Una prova per la Relatività di Einstein

Perché tanto sforzo per inviare un orologio così preciso nello Spazio? La missione primaria di Pharao è quella di affinare la nostra comprensione di un aspetto cruciale della teoria della relatività generale di Albert Einstein: la dipendenza del tempo dalla gravità. Secondo questa teoria, il tempo scorre più velocemente ad altitudini maggiori, come sulla cima dell’Everest, rispetto al livello del mare. A 400 km dalla Terra, in condizioni di microgravità dovute alla costante caduta libera della ISS, gli scienziati mirano a verificare la teoria con una precisione mai raggiunta prima, confrontando le misurazioni di Pharao con quelle degli orologi atomici terrestri.

Caccia all’anomalia per unificare la fisica

“La teoria di Einstein è stata verificata negli anni ’60 e poi con una precisione di poco più di un decimillesimo negli anni ’80. Ora vorremmo portarla a un milionesimo“, spiega Didier Massonnet, responsabile del progetto Pharao presso il CNES (Centre national d’études spatiales). La speranza segreta dei ricercatori è quella di scovare una “leggera deviazione” dai calcoli attuali, un’anomalia che potrebbe fornire indizi per unificare le due grandi teorie della fisica: la relatività generale e la meccanica quantistica, entrambe validissime nei loro rispettivi domini ma finora considerate “incompatibili”.

Benefici concreti per la vita sulla Terra

Oltre alla fisica fondamentale, Pharao promette di migliorare significativamente il funzionamento dei sistemi di navigazione satellitare come il GPS. Questi sistemi si basano su segnali che viaggiano alla velocità della luce e richiedono riferimenti temporali estremamente precisi. A questa velocità, un errore di un millisecondo può tradursi in uno scarto di posizione di 300 km. Con l’accuratezza dell’orologio atomico spaziale, questo margine di errore si riduce a un solo metro. Inoltre, questa tecnologia apre nuove prospettive per esperimenti di fisica fondamentale che vanno oltre la semplice misurazione del tempo.

Il futuro

Le potenziali applicazioni future della precisione di Pharao sono sorprendenti. Con l’avvento degli orologi ottici, che promettono di essere 100 volte più precisi degli orologi atomici attuali, “saremo in grado, grazie ai nostri calcoli, di misurare variazioni di altitudine di un centimetro, ad esempio in una falda acquifera“, anticipa Didier Massonnet. In questo scenario, Pharao potrebbe fungere da riferimento temporale di altissima precisione nello spazio, aprendo la strada a una nuova era in cui “gli orologi misureranno altro che il tempo“.

Pharao rimarrà agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale per almeno 30 mesi, la durata ufficiale della missione. Tuttavia, si tratta di un viaggio di sola andata: “Lo utilizzeremo finché sarà in grado di funzionare. Poi, Pharao morirà con la ISS“, conclude Massonnet, sottolineando la natura pionieristica e, in un certo senso, sacrificale di questa straordinaria impresa scientifica.

