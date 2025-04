Orario lavorativo settimanale più corto: disegno di legge in Spagna

MeteoWeb

Martedì il Consiglio dei Ministri spagnolo approverà il disegno di legge che ridurrà l’orario lavorativo settimanale legale da 40 a 37,5 ore. L’annuncio è stato dato dal vicepresidente e Ministro del Lavoro, Yolanda Díaz, che ha definito la misura “probabilmente la più difficile da difendere“. Díaz ha sottolineato che il dibattito parlamentare sarà molto acceso e che il governo sta lavorando per cercare il sostegno di tutte le forze politiche. Tuttavia, l’approvazione non sarà semplice: le associazioni imprenditoriali avvertono sui possibili effetti negativi della riduzione, soprattutto per le piccole e medie imprese, sostenendo che la questione dovrebbe essere gestita attraverso la contrattazione collettiva. Sul fronte opposto, i sindacati spingono con forza per questa misura, considerandola una priorità assoluta in vista delle celebrazioni del Primo Maggio.

