Orso bruno marsicano trovato morto nell’Aquilano: indagini

Degli escursionisti partiti da Trasacco (L’Aquila) hanno trovato la carcassa di un orso bruno marsicano tra Carrito, frazione di Ortona dei Marsi, e Goriano Sicoli, in provincia dell’Aquila. Inizialmente gli escursionisti pensavano di trovarsi di fronte un plantigrado addormentato, poi a distanza di poco tempo, si è scoperto come l’orso fosse in realtà morto con tracce di sangue vicino alla bocca. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri Forestali e i guardiaparco del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le procedure di rilievo.

Il corpo dell’orso è stato successivamente rimosso per essere sottoposto ad accertamenti veterinari. Le analisi stabiliranno le cause del decesso, che al momento non sono ancora note.

