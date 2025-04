Overshoot climatico: cosa significa davvero superare la soglia del riscaldamento globale

MeteoWeb

Molti obiettivi climatici nazionali e aziendali mirano a limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Tuttavia, il riscaldamento globale continua ad aumentare. Ciò rende quasi inevitabile il superamento di 1,5°C di riscaldamento globale. Gli scienziati, i responsabili politici e la società si impegneranno sempre più in una nuova discussione su cosa significhi “mantenere il limite di 1,5°C”: è possibile superare 1,5°C e tornare a questo livello o al di sotto di esso entro un determinato periodo di tempo? Cosa sarebbe necessario per mantenere questa opzione possibile e quali sarebbero le sue conseguenze?

Una prima review concettuale completa esplora le implicazioni di tali percorsi di “overshoot“. Realizzata da un team internazionale di scienziati ed esperti di design coinvolti nei rapporti del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, la review prende in considerazione i danni e i rischi legati al clima, l’adattamento e la vulnerabilità, i requisiti per le emissioni globali e le questioni relative alle politiche climatiche globali e nazionali. L’analisi evidenzia le prove e le lacune di conoscenza che illustrano le scelte e le sfide che i decisori si trovano ad affrontare.

Una conclusione fondamentale è che una riduzione accelerata delle emissioni nel breve termine è fondamentale per limitare il picco di riscaldamento e mantenere viva l’opzione di un ritorno alla soglia di 1,5°C, ma che un adattamento efficace ed equo rimarrà fondamentale per limitare i danni lungo il percorso. Molte altre decisioni e scelte determineranno quali rischi tale ritorno eviterebbe, quali danni sarebbero comunque irreversibili e le implicazioni per l’equità e la giustizia climatica. Il CMCC presenta una piattaforma digitale informativa che crescerà per informare queste discussioni.

Capire l'”overshoot” e perché è importante

È scientificamente provato che i rischi legati al clima aumentano con ogni frazione di riscaldamento globale. Per questo motivo, molti obiettivi nazionali e dichiarazioni politiche si sono posti l’obiettivo di limitare il riscaldamento a 1,5°C. Tuttavia, poiché il riscaldamento globale continua ad aumentare, il superamento della soglia dei 1,5°C sembra essere sempre più inevitabile.

Le recenti valutazioni dell’IPCC indicano che le temperature globali raggiungeranno 1,5°C prima della metà del 2030. Le osservazioni mostrano che già nel 2024 il riscaldamento globale ha superato questo livello per la prima volta. Ciò solleva una domanda: una volta superato il riscaldamento globale di 1,5°C, dobbiamo rinunciare a questo obiettivo o è possibile almeno riportare il riscaldamento globale a 1,5°C o al di sotto di esso prima della fine del secolo? Se da un lato il superamento di 1,5°C comporterebbe un aumento dei rischi climatici, dall’altro lato sarebbe possibile riportare le temperature al di sotto di tali rischi?

Questa review concettuale si concentra sul concetto di “overshoot”, ovvero le traiettorie di riscaldamento globale che superano un determinato limite di riscaldamento, ma che ritornano a tale limite o al di sotto di esso entro un determinato periodo di tempo.

Un quadro di riferimento per l’overshoot: Rischi, adattamento e ritorno a 1,5°C

Un team internazionale di esperti ha pubblicato il paper “Overshoot: a conceptual review of exceeding and returning to global warming of 1.5°C?”. Lo studio fornisce un quadro chiaro per la comprensione dei rischi climatici nel contesto dei percorsi di overshoot. Il paper esamina l’evoluzione dei rischi quando le temperature globali superano 1,5°C, esplora le opzioni di adattamento e ne valuta la fattibilità dal punto di vista della risposta geofisica e del sistema Terra. Inoltre, il documento evidenzia le principali barriere, le sfide e le lacune di conoscenza che richiedono urgente attenzione.

Lo studio applica questo quadro ai rischi aggregati secondo le “ragioni di preoccupazione” dell’IPCC, che includono: perdite irreversibili di ecosistemi e patrimonio culturale, aumento degli eventi meteorologici estremi, spostamento delle vulnerabilità regionali che potrebbe aggravare le disuguaglianze globali, impatti complessi su scala globale e il rischio di innescare tipping points irreversibili come il collasso della calotta glaciale o il deperimento della foresta amazzonica.

Un risultato fondamentale è che un mondo che supera 1,5°C anche solo temporaneamente sarà un mondo più danneggiato rispetto a quello in cui avremmo evitato di superare 1,5°C. Tuttavia, riportare il riscaldamento a 1,5°C o al di sotto di questa soglia comporterebbe in genere rischi minori rispetto a quelli che si avrebbero se il riscaldamento si stabilizzasse e rimanesse permanentemente al di sopra di 1,5°C.

Per invertire il riscaldamento globale dopo l’overshoot, la politica climatica potrebbe perseguire diverse strategie, descritte nel paper attraverso tre strategie esemplificative e complementari: aumentare ulteriormente la rimozione del biossido di carbonio (CDR), ridurre ulteriormente le emissioni residue di CO₂ e ridurre ulteriormente i forzanti climatici a vita breve, in particolare il metano. Per ottenere una riduzione della temperatura globale, queste azioni dovrebbero andare oltre quanto attualmente previsto dalla maggior parte degli obiettivi climatici nazionali.

La fattibilità del ritorno a 1,5°C dipende dall’entità del picco di riscaldamento: un picco più basso riduce le barriere ambientali, tecnologiche ed economiche al recupero. Accelerare le azioni a breve termine per ridurre le emissioni è un prerequisito fondamentale per mantenere l’obiettivo di mantenere il ritorno a 1,5°C, almeno in linea di principio.

Un team internazionale e multidisciplinare di rinomati scienziati ed esperti

Il team che ha condotto questa ricerca è composto da esperti di alto profilo provenienti dalle migliori istituzioni di tutto il mondo. Diversi autori hanno ricoperto o ricoprono attualmente il ruolo di vicepresidenti di uno dei gruppi di lavoro dell’IPCC, mentre altri hanno contribuito alla stesura di una serie di rapporti dell’IPCC. Anna Pirani del CMCC, una delle autrici del paper, vanta un’ampia esperienza nell’IPCC, ricoprendo, tra le altre, le cariche di Head dell’unità di supporto tecnico del Working Group I dell’AR6 e di alternate IPCC Focal Point for Italy.

Il team comprende collaboratori di prestigiose istituzioni come CICERO in Norvegia, il German Institute for International and Security Affairs, il Met Office nel Regno Unito, l’Università di Bristol, l’Università delle Fiji, l’Istituto per le Piccole Isole, l’Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, la Mountain Research Initiative, l’Università di Berna, il Global Systems Institute dell’Università di Exeter e il Politecnico di Zurigo.

Una nuova piattaforma per scienza, policy, e public engagement

La Fondazione CMCC annuncia il lancio di Overshoot: what does it mean to exceed and return to 1.5 ºC?, una piattaforma digitale progettata per fornire una visione accessibile e scientifica del concetto di overshoot del riscaldamento globale e delle sue implicazioni per i rischi climatici, l’adattamento e la mitigazione. La piattaforma sfrutta la visualizzazione dei dati e lo storytelling per colmare il divario tra la ricerca scientifica, la consapevolezza pubblica e l’azione politica.

La piattaforma Overshoot è un ambiente vivo che fornisce una serie di risorse per navigare in un argomento complesso e destinato a caratterizzare il dibattito sul clima del futuro, intrecciando le implicazioni scientifiche, politiche, ambientali, sociali ed economiche. Essa consente ai responsabili politici, ai ricercatori e al pubblico in generale di comprendere la complessità degli scenari di overshoot e le loro implicazioni.

Guardando avanti

Il lancio di Overshoot è in linea con la missione del CMCC di promuovere lo sviluppo della scienza del clima per la politica e la società. Man mano che le discussioni sull’overshoot evolvono, la piattaforma continuerà a fungere da risorsa viva, incorporando nuove ricerche, sviluppi di policy e strumenti di coinvolgimento degli utenti.

L’overshoot non è un processo semplice, ma un percorso complesso, plasmato da molteplici motivazioni e pressioni contrastanti. I decisori dovranno orientarsi tra una serie di fattori in competizione tra loro, compromessi e sinergie nel valutare se e quanto velocemente ridurre le temperature globali al di sotto di 1,5°C dopo aver superato tale soglia.

Per affrontare il problema dell’overshoot, sarà necessario prendere decisioni simultanee e integrate riguardanti l’adattamento, la mitigazione e la resilienza, tenendo conto delle diverse preferenze, capacità e responsabilità di azione.

