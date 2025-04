Torna “Le Pagine della Terra”, il primo premio letterario italiano dedicato ai libri green

MeteoWeb

Fa il suo ritorno anche nel 2025 “Le Pagine della Terra”, il primo premio letterario in Italia interamente dedicato alla narrativa green. Dopo, le prime due edizioni presso la suggestiva location del Teatro La Fenice di Venezia, le due successive al Parco Archeologico di Pompei, il premio, alla sua quinta edizione, approda quest’anno a Roma il 16 ottobre 2025 nella cornice verde e storica di Villa Torlonia. Il riconoscimento ideato dal Maestro Claudio Cutuli nasce con l’obiettivo di promuovere, attraverso la letteratura, una cultura del rispetto per l’ambiente, dell’artigianalità sostenibile e della consapevolezza nei consumi.

Il premio – fortemente voluto da Cutuli e dalla cofondatrice, la psicoterapeuta Vera Slepoj, scomparsa prematuramente nel 2024 – si fonda su una visione precisa: raccontare, attraverso la parola scritta, il legame profondo e necessario tra l’uomo e la natura.

Le dichiarazioni

“Siamo stati i primi in Italia a credere in un premio letterario che mettesse al centro la sostenibilità, quando ancora non era un tema di moda. Oggi più che mai sentiamo la responsabilità di continuare questo percorso, per dare voce a storie che ispirino rispetto e attenzione verso la nostra Madre Terra e che valorizzino le eccellenze italiane concentrandosi più sulla quantità che sulla qualità”, afferma il Maestro tintore Claudio Cutuli.

Il riconoscimento, unico nel suo genere, non si limita a valorizzare l’impegno letterario su temi ambientali, ma intende stimolare un cambio culturale legato alla contemporaneità di oggi: dall’abbigliamento al design, dalle abitudini quotidiane al consumo consapevole. Il nome stesso del premio è un omaggio alla tradizione artigianale della famiglia Cutuli, tintori e tessitori che da sei generazioni è impegnata in una produzione etica basata su pigmenti naturali e piante tintorie.

Elemento centrale del premio è la composizione della giuria, ampia e autorevole, composta da personalità provenienti dal mondo della cultura, della scienza, del cinema e del giornalismo. L’obiettivo è quello di rappresentare una panoramica trasversale della società italiana, a testimonianza della volontà di mantenere il premio completamente svincolato da etichette politiche. “Ho voluto che fosse un premio libero, capace di unire sensibilità diverse anche dal punto di vista politico attorno a un valore comune: quello della Terra”, sottolinea Cutuli. La direzione è affidata quest’anno a due figure simbolicamente complementari: Ermete Realacci, presidente della Fondazione Symbola e Presidente onorario Legambiente ed Enrico Vanzina, sceneggiatore, produttore cinematografico, scrittore e regista.

Tema caro è anche quello dell’internazionalizzazione del premio, con l’obiettivo di portare il messaggio de Le Pagine della Terra oltre i confini nazionali, in sedi simboliche come il Parlamento Europeo. “In un tempo dominato dalla corsa ai numeri, abbiamo bisogno di tornare alla qualità. Credo profondamente che ci sia un disegno più grande che guida i nostri passi, e sono fiducioso che, con il supporto dei presidenti e dei giurati che hanno creduto in questo progetto riusciremo ad arrivare al di là dei confini italiani. “Le Pagine della Terra” è un premio che guarda al futuro e al mondo al di fuori dell’Italia, ma con le radici ben salde nella nostra storia, nella nostra Terra”, conclude Cutuli.

