Paleosismologia: arte e scienza raccontano i terremoti del passato

MeteoWeb

È disponibile il libro “The science and art of paleoseismology. Images of paleoearthquake records from around the world” realizzato su iniziativa di quattro esperti di paleosismologia: Francesca R. Cinti e Daniela Pantosti, ricercatrici presso l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), David P. Schwartz, Emeritus geologist dello United States Geological Survey (USGS), e Yann Klinger, ricercatore presso l’Institut de Physique du Globe de Paris (IPGP).

Il libro, edito da INGV e IPGP, racconta per immagini la paleosismologia, una branca di ricerca che mira alla comprensione dei terremoti del passato attraverso le tracce che questi hanno lasciato nei sedimenti geologici, al fine di migliorare le previsioni per il futuro.

Il volume raccoglie immagini e studi di scavi paleosismologici condotti in diverse parti del mondo da colleghi italiani e internazionali, e ha l’obiettivo di documentare la variabilità della stratigrafia e delle strutture in diversi ambienti tettonici.

Il testo si rivolge agli studenti che vogliono familiarizzare con la tematica e sviluppare i processi guida per il riconoscimento dei paleoterremoti, ma fornisce spunti utili anche a ricercatori e liberi professionisti attivi nel settore. Una versione digitale della raccolta sarà disponibile prossimamente.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.