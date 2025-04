Attimi di panico a bordo: evacuato un volo Delta dopo un incendio al motore | VIDEO

MeteoWeb

Attimi di panico all’aeroporto internazionale di Orlando, in Florida, dove i passeggeri di un volo Delta diretto ad Atlanta sono stati evacuati d’urgenza a causa di un incendio a uno dei motori. Il volo 1213, un Airbus A330 con a bordo 282 passeggeri e 12 membri dell’equipaggio, è stato evacuato tramite scivoli di emergenza dopo l’avvistamento di fiamme e fumo nel motore destro dell’aereo. Non si segnalano feriti. Le autorità aeroportuali hanno confermato l’intervento tempestivo dei vigili del fuoco e l’apertura di un’indagine da parte della Federal Aviation Administration. Delta ha chiesto scusa per l’accaduto, sottolineando che “nulla è più importante della sicurezza” e assicurando che i passeggeri saranno accompagnati alle loro destinazioni il prima possibile.

