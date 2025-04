Panico alla stazione Termini: esplode un computer nella borsa di una ragazza, interviene l’Interpol

MeteoWeb

Un computer portatile è esploso in una borsa a tracolla di una ragazza mentre stava aspettando il treno lungo la banchina della linea A della metropolitana, alla stazione Termini di Roma. Il notebook ha preso fuoco e si è scatenato il panico tra i passeggeri intorno alla donna. E’ successo poco fa. Immediato l’intervento degli agenti Interpol che hanno usato lo schiumogeno per spegnere il fuoco. Illesa la giovane che fortunatamente d’istinto ha gettato subito a terra la borsa. Una volta concluse le operazioni di spegnimento, alla ragazza non le è rimasto altro che raccogliere quel che è rimasto del suo portatile, pochi pezzi bruciati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.