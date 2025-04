Papa Francesco: il CdM decide 5 giorni di lutto nazionale, cosa comporta

MeteoWeb

Cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco: è quanto ha deliberato il Consiglio dei Ministri. Il lutto nazionale viene proclamato nel caso della scomparsa di personalità di altissimo rilievo e di eventi drammatici che colpiscono profondamente il Paese. Ecco cosa comporta questa decisione: secondo la circolare che regola questo tipo di situazione, le bandiere degli edifici pubblici sono poste a mezz’asta secondo le indicazioni della presidenza del consiglio dei ministri, ferma la disciplina delle bandiere militari. Il ministero degli Affari Esteri fornisce istruzioni ai titolari delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane e può chiedere ai rappresentanti diplomatici e consolari stranieri accreditati presso lo Stato italiano l’esposizione delle bandiere a mezz’asta. Nel periodo di lutto le autorità pubbliche si astengono da impegni sociali, fatta eccezione per le manifestazioni di beneficenza.

La giornata di lutto nazionale non è riconosciuta come giorno non lavorativo quindi non comporta automaticamente la chiusura di scuole, uffici e autorità. Può essere però deciso di osservare un minuto di silenzio in segno di raccoglimento.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.