Papa Francesco, parla il medico che lo ha curato: “chiese di evitare l’accanimento terapeutico”

Papa Francesco “ci ha chiesto di evitare l’accanimento terapeutico“. Lo ha riferito in un’intervista a Repubblica Sergio Alfieri, direttore del Dipartimento di Scienze mediche e chirurgiche del Policlinico Gemelli di Roma e coordinatore dell’equipe che ha avuto in cura il Pontefice durante il ricovero. “Se avesse perso coscienza, avremmo dovuto seguire le direttive del suo assistente sanitario personale, Massimiliano Strappetti, che per il Santo Padre era come un figlio“, ha spiegato.

“Già nel 2021, mi aveva chiesto di evitare, se si fosse presentata l’evenienza, l’accanimento terapeutico”, ha ricordato Alfieri. “Durante l’ultimo ricovero ha espressamente domandato di non procedere in nessun caso all’intubazione“, che “lo avrebbe aiutato a respirare, ma sarebbe stato difficile tornare indietro ed estubarlo, con i polmoni infettati da virus, funghi, miceti”. “Avremmo solo prolungato la sua vita di qualche giorno”, ha osservato l’esperto.

La fiducia nei medici

“Diceva sempre: il medico di Papa Francesco è Jorge Bergoglio“, ha ricordato Alfieri. Strappetti “era la persona di cui si fidava di più, ma a volte faticava anche lui”. “Tornare al lavoro faceva parte della terapia“, ha spiegato lo stesso Alfieri in un’altra intervista al Corriere della Sera, “lui non si è mai esposto a pericoli. È come se, avvicinandosi alla fine, avesse deciso di fare tutto quello che doveva. Proprio come accaduto” a Pasqua, “quando ha accettato la proposta del suo assistente sanitario personale Massimiliano Strappetti di girare in piazza tra la folla”.

Le cause del decesso

Sulle cause della morte di Papa Francesco, Alfieri ha spiegato che “è stato uno di quegli ictus che in un’ora ti portano via, forse è partito un embolo che ha occluso un vaso sanguigno del cervello. Forse c’è stata un’emorragia. Sono eventi che possono capitare a chiunque, ma gli anziani sono più a rischio, soprattutto se si muovono poco”.

