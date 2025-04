Papa Francesco, perché è stato inviato il messaggio IT-Alert

MeteoWeb

In vista dei funerali di Papa Francesco, “il sistema di allarme pubblico è stato utilizzato oggi alle 13:10, per fornire indicazioni utili a tutti coloro che si trovano o intendevano recarsi a San Pietro. Durante tutta la durata degli eventi connessi al funerale e alla successiva cerimonia di intronizzazione del nuovo Pontefice, il sistema IT-Alert potrà essere utilizzato per fornire adeguata informazione alla popolazione, in maniera integrativa e complementare ai canali istituzionali degli enti preposti, così come previsto dall’Ordinanza del Capo del Dipartimento n. 1139 del 23 aprile 2025″. Lo comunica in una nota il Dipartimento della Protezione Civile.

“Il Consiglio dei Ministri ha affidato infatti al Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, il coordinamento di tutti gli eventi in questione. In particolare, il Capo del Dipartimento ha il compito di coordinare le attività connesse alla mobilità, all’accoglienza e all’assistenza, anche sanitaria, della popolazione, operando in raccordo con il Prefetto di Roma, il Commissario di Governo per il Giubileo, il Presidente della Regione Lazio e il Sindaco di Roma”, conclude la nota.

Ciciliano: “IT-Alert necessario per avvertire i fedeli”

“L’afflusso dei fedeli è tale che con questa velocità non è possibile consentire a tutti di raggiungere Piazza San Pietro. Il messaggio, concordato con Prefettura e Questura, era necessario per trasmettere questa importantissima notizia non solo a chi è in fila, ma anche a chi si sta apprestando a raggiungere la zona”. Così il capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, intervistato da Rainews24 in merito all’IT-Alert inviato alle 13:11 alle utenze telefoniche di Roma, all’interno del Raccordo, per annunciare gli orari di chiusura di Piazza San Pietro e della Basilica per rendere omaggio a Papa Francesco.

Il messaggio inviato oggi era il seguente: “Saluto Papa Francesco. Orario chiusura accesso piazza San Pietro ore 17 del 25 aprile”.

