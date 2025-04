Papa Francesco: Zelensky e Trump ai funerali, assente Putin

MeteoWeb

Il Presidente ucraino Volodymyr Zelesky prevede di partecipare alle esequie di Papa Francesco, a Roma. Lo scrive Le Figaro, rilanciando AFP che ha una fonte diretta. Anche il Presidente statunitense Donald Trump e quello francese Emmanuel Macron hanno annunciato già la loro partecipazione. “Melania e io andremo ai funerali di Papa Francesco, a Roma. Non vediamo l’ora di esserci”, ha scritto Trump, in un messaggio postato sul suo social network Truth.

Il Cremlino ha invece confermato che il Presidente russo Vladimir Putin non sarà presente. Putin non ha intenzione di partecipare ai funerali di Papa Francesco, ha detto il portavoce Dmitry Peskov, citato dalla Tass. Non è ancora stato deciso chi rappresenterà la Russia ai funerali, ha aggiunto.

