“I parchi, tutto quello che c’è da sapere sulle aree protette”: il seminario UNIMONT

MeteoWeb

Mercoledì 23 aprile 2025, a partire dalle ore 17.00, si terrà presso il polo UNIMONT dell’Università degli Studi di Milano, il seminario “I parchi: tutto quello che c’è da sapere sulle aree protette”. “Descrizione, analisi e comprensione del “sistema” delle aree protette. Un incontro per capire come queste parti di territorio possono essere ben più di una semplice “tutela”. Partendo da un rapporto di armonia tra uomo e natura, rifletteremo su come ripensare le nostre azioni nei territori, trasformandole in opportunità sociali ed economiche”, si legge nella nota.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.