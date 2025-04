A Pasqua 11 milioni di italiani in viaggio, giro di affari da 5 miliardi

MeteoWeb

Pasqua all’insegna della libertà, e perché non approfittarne per un viaggio? Saranno circa 11,3 milioni gli italiani a partire per le vacanze, con 2,7 milioni che sceglieranno una pausa più lunga, favorita dalla vicinanza delle festività del 25 aprile e del 1 maggio, che quest’anno cadono subito dopo Pasqua. L’indotto economico derivante da queste vacanze raggiungerà i 4,9 miliardi di euro.

Questi dati emergono dall’indagine condotta da Tecnè per conto di Federalberghi. Le partenze più importanti sono previste per il Venerdì Santo, quando circa 5 milioni di italiani inizieranno la loro pausa festiva, pronti a gustare la tradizionale colomba. La maggior parte dei viaggiatori, l’88% degli intervistati, rimarrà in Italia, mentre il 12% approfitterà del ponte prolungato per una destinazione internazionale.

La preferenza principale per il soggiorno rimarrà la casa di parenti o amici, ma anche le strutture alberghiere vedranno un aumento di richieste, dimostrando la loro solidità come scelta di alloggio. Le vacanze pasquali saranno all’insegna del relax, delle passeggiate, delle esperienze enogastronomiche e della riscoperta della natura, per chi cerca una pausa dedicata al benessere e al riposo.

