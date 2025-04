Pasqua, oggi inizia la Settimana Santa: il significato giorno per giorno

Dopo la Domenica delle Palme, che ha aperto le celebrazioni, entriamo nel cuore della Settimana Santa 2025, un periodo di intensa spiritualità che ci conduce alla Pasqua. Se la prima giornata ha rievocato il trionfale ingresso di Gesù a Gerusalemme, i giorni successivi ci accompagnano sempre più nel vivo del mistero della sua passione, morte e risurrezione. Concentriamoci ora sul significato di ciascuna giornata a partire da oggi, Lunedì Santo.

Pasqua, Settimana Santa 2025: il significato dei giorni

Lunedì Santo, Martedì Santo e Mercoledì Santo – Queste giornate, spesso definite “feriali” della Settimana Santa, non sono prive di significato. Sono giorni dedicati alla riflessione sugli ultimi insegnamenti di Gesù, sui suoi incontri significativi e sulle profezie che preannunciano la sua imminente passione. Le liturgie di questi giorni propongono letture evangeliche che ci aiutano a comprendere meglio il contesto degli eventi che culmineranno con la crocifissione. Pensiamo, ad esempio, all’unzione di Betania, un gesto di amore e prefigurazione della sepoltura, o agli incontri e ai dialoghi di Gesù che rivelano la sua profonda umanità e la sua ferma volontà di compiere la volontà del Padre.

Giovedì Santo – È una giornata cardine. Commemora l’Ultima Cena di Gesù con i suoi discepoli. Durante la solenne Messa “in Coena Domini”, riviviamo l’istituzione dell’Eucaristia, il dono supremo del Corpo e del Sangue di Cristo, e l’istituzione del sacerdozio. Il toccante rito della lavanda dei piedi, compiuto da Gesù stesso, ci ricorda l’importanza del servizio e dell’umiltà nel seguire i suoi passi. Al termine della celebrazione, le chiese vengono allestite per l’adorazione eucaristica, invitando i fedeli alla preghiera e alla veglia.

Venerdì Santo – È il giorno del silenzio, del dolore e della contemplazione della Passione e Morte di Gesù sulla croce. La liturgia è particolarmente intensa e austera, priva della celebrazione eucaristica. Al centro della celebrazione vi è la lettura commovente del racconto della Passione, tratto dai Vangeli, e la venerazione della Croce, simbolo del sacrificio redentore di Cristo. La Comunione viene distribuita con le ostie consacrate il Giovedì Santo. Per i cristiani, è un giorno di digiuno e astinenza, un modo per partecipare spiritualmente alla sofferenza di Gesù.

Sabato Santo – È un giorno di profonda attesa. La Chiesa si raccoglie in preghiera silenziosa presso il sepolcro del Signore, meditando sulla sua morte e sulla sua discesa agli inferi, preludio alla vittoria sulla morte. Non si celebrano messe fino alla notte, quando la solenne Veglia Pasquale irrompe nella notte con la gioia della Resurrezione. Il rito del fuoco nuovo, l’accensione del cero pasquale che simboleggia Cristo Risorto, la proclamazione dell’Exultet e la celebrazione dei sacramenti del Battesimo e della Confermazione per i nuovi cristiani segnano il passaggio dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita.