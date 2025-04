Pasquetta 2025: origini e tradizioni, perché il Lunedì dell’Angelo è festivo

MeteoWeb

Dopo la gioia e la solennità della Domenica di Pasqua, l’Italia si concede un’ulteriore giornata di festa: il Lunedì dell’Angelo, o più semplicemente Pasquetta. Perché questo giorno è festivo e quali sono le sue origini e tradizioni? Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, la Pasquetta non commemora un evento specifico successivo alla Resurrezione di Gesù narrato nei Vangeli. Infatti, le Sacre Scritture non menzionano apparizioni o fatti significativi accaduti di lunedì. L’appellativo “Lunedì dell’Angelo” fa riferimento all’angelo apparso alle donne giunte al sepolcro nella mattina di Pasqua per annunciare la Resurrezione di Cristo (Matteo 28,1-10; Marco 16,1-8; Luca 24,1-12; Giovanni 20,1-18).

Pasquetta 2025, perché il Lunedì dell’Angelo è festivo

La decisione di istituire un giorno festivo dopo la Pasqua ha radici più pratiche che religiose. In Italia, questa consuetudine è stata ufficializzata nel secondo dopoguerra, con l’intento di prolungare la festività pasquale e offrire ai cittadini un’ulteriore occasione di riposo e svago dopo le celebrazioni più intense della domenica. Altri Paesi con una forte tradizione cattolica osservano usanze simili, sebbene non sempre con la designazione di giorno festivo a livello nazionale.

Le tradizioni

Se le motivazioni religiose dirette sono meno evidenti, le tradizioni popolari legate alla Pasquetta sono invece molto radicate e sentite. In tutta Italia, questo giorno è sinonimo di gite fuori porta, picnic all’aria aperta, grigliate in compagnia di amici e familiari. L’idea di trascorrere una giornata immersi nella natura, spesso in contrasto con l’atmosfera più raccolta e familiare del giorno di Pasqua, sembra quasi un’eco del racconto evangelico dei discepoli in cammino verso Emmaus, durante il quale incontrarono Gesù Risorto.

Che si tratti di una gita al mare, di un’escursione in montagna o di un semplice pranzo all’aperto, la Pasquetta rappresenta un’occasione preziosa per godere delle prime giornate di primavera, rafforzare i legami affettivi e ricaricare le energie dopo le festività. Un giorno all’insegna della convivialità e della spensieratezza, che affonda le sue radici in una motivazione pratica ma che si è arricchito nel tempo di tradizioni vivaci e partecipate.

