Paura nel calcio, Trepy colpito alla nuca durante Cagliari-Genoa Primavera: il calciatore crolla a terra

Momenti di paura questa mattina al centro sportivo di Assemini durante l’incontro del campionato primavera tra Cagliari e Genoa. Al 5′ della ripresa il francese Yael Trepy, classe 2006, uno dei tre marcatori della finale di Coppa Italia vinta dalla squadra di Pisacane contro il Milan, poco dopo una botta alla nuca mentre era proiettato in area avversaria, è caduto a terra stordito nella propria area di rigore. Minuti di apprensione e ambulanza in campo ma il ragazzo è rimasto vigile e cosciente. Il giovane rossoblù è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu. Nulla di grave, Trepy è stato poi dimesso dopo gli accertamenti. Lui stesso sui social ha rassicurato compagni e tifosi: “grazie per il supporto, solo un fuori programma: tutto a posto”.

