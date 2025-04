Paura a Testaccio per un incendio: 14 persone in ospedale, salvato un bambino di 18 mesi

MeteoWeb

Un incendio è divampato in un appartamento e poi si è propagato in alcune abitazioni vicine nel quartiere di Testaccio, a Roma. Sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, portando in salvo alcune persone fra le quali un bambino. Alcuni agenti sono stati portati al policlinico Umberto I perché intossicati a causa del fumo respirato durante l’operazione di soccorso. Una parte dell’edificio è stato evacuato. “Siamo vicini alle persone recuperate e speriamo di riprendere al più presto. Ringrazio sentitamente e profondamente il coraggio degli agenti”, ha spiegato il sindaco Roberto Gualtieri arrivato sul luogo dell’incendio. L’ipotesi è che le fiamme si siano sviluppate da una friggitrice.

“Voglio ringraziare la polizia, alcuni agenti sono entrati senza dispositivi e hanno salvato la vita alle persone”. Lo ha detto Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. Gli agenti che sono dovuti ricorrere a cure sanitarie per aver inalato fumo sono sei, ha fatto sapere il primo cittadino. A loro si aggiungono altre persone. “Sono stati portati tutti all’Umberto I e al San Camillo, per inalazione”, ha aggiunto Gualtieri che ha voluto ringraziare anche i vigili del fuoco e la polizia locale.

C’è anche un bambino di 18 mesi tra le 14 persone trasportate in ospedale dopo l’incendio. Non sarebbe in gravi condizioni. Nessuno di questi – si fa presente -, sarebbe ustionato.

