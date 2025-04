Perché il Mare Adriatico diventa marrone dopo una piena del fiume Po

MeteoWeb

Dopo un evento alluvionale importante, non è raro osservare un cambiamento visibile nel colore delle acque marine nei pressi delle foci fluviali. Uno degli esempi più emblematici in Italia è quello del fiume Po, il principale corso d’acqua del Paese, che in occasione delle piene riversa in mare una quantità impressionante di acqua e materiale solido.

Quando forti piogge insistono per giorni su un ampio territorio come quello del bacino padano, la portata del fiume aumenta in maniera significativa. Questo accade perché il sistema idrografico del Po raccoglie l’acqua piovana da un’estesa rete di affluenti e canali, amplificando l’effetto delle precipitazioni. L’ingrossamento del fiume non si traduce solo in un aumento del volume d’acqua, ma anche in una maggiore energia del flusso, capace di modificare il paesaggio fluviale stesso.

Durante queste fasi, il fiume diventa in grado di erodere le sponde, scavare il proprio letto e trasportare tutto ciò che incontra lungo il suo percorso: sedimenti fini, detriti vegetali, sabbia, limo, particelle di argilla e materiale organico. Questo processo, del tutto naturale, fa sì che l’acqua assuma una colorazione torbida e marrone, segno evidente del grande carico solido che il fiume sta movimentando.

Quando questa massa d’acqua raggiunge la foce e si immette nel mare Adriatico, trasporta con sé milioni di tonnellate di materiale sospeso. È proprio qui che avviene la trasformazione visibile: il mare nei pressi della foce del Po assume una colorazione marrone o grigiastra, che può estendersi per chilometri dalla costa. Questo fenomeno è causato principalmente dalla presenza di particelle molto fini, come limo e argilla, che restano in sospensione e diffondono la luce solare, alterando la trasparenza e il colore dell’acqua.

Questa colorazione non è indice di inquinamento, come a volte si crede erroneamente, ma è una manifestazione naturale del dinamismo fluviale. Durante i periodi di piena, il fiume ha la capacità di mobilitare particelle che normalmente rimangono sul fondo o lungo le sponde. Solo quando la portata cala, l’acqua perde velocità e parte di questi sedimenti comincia a depositarsi sul fondale, mentre una quota significativa continua a viaggiare verso il largo, contribuendo a modellare i fondali marini.

Si tratta dunque di un processo complesso, ma fondamentale per la vita dei sistemi costieri e marini. I sedimenti trasportati dai fiumi nutrono le spiagge, influenzano gli ecosistemi e partecipano alla costruzione dei delta. Tuttavia, in un mondo dove gli equilibri climatici stanno cambiando rapidamente, la frequenza e l’intensità di questi fenomeni potrebbe alterarsi, portando con sé sfide nuove in termini di gestione del territorio e tutela delle aree costiere.

In definitiva, il mare marrone dopo una piena del Po non è altro che il risultato di un potente meccanismo naturale. Un fenomeno che ci ricorda quanto strettamente siano connessi i sistemi fluviali e marini e quanto sia importante comprenderne le dinamiche per proteggerli e conservarli nel tempo.

